Eduardo Sacheri: “La literatura es una manera de interrogarnos sobre el pasado”

El reconocido escritor estuvo presente en la Muestra Libros en Olavarría para presentar su última novelas “Nosotros dos en la tormenta”, que está situada en los años 70 de la Argentina, previo a la dictadura militar. En diálogo con la prensa, detalló de qué se trata y resaltó la importancia de las ferias del libro.