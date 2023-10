Se inauguró la 27° Muestra Libros en Olavarría

A sala llena, el intendente municipal Ezequiel Galli dio comienzo a una nueva edición de la Muestra Libros en Olavarría, evento que se realiza desde 1990. Estuvieron presentes la presidenta del HCD Cecilia Krivochen, el secretario de Gobierno Hilario Galli, la secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Guillermina Amespil, el Subsecretario de Cultura y Educación Bruno Cenizo, funcionarios del gabinete municipal, concejales e instituciones locales.