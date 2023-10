Sesionó el Concejo Deliberante, y hubo discusiones en el tratamiento sobre tablas

Endere pidió alterar el orden del día para tratar los expedientes que ordenan la donación de los terrenos de ETA, en Sierras Bayas.

Fue el titular de la bancada del oficialismo el que ofició de informante y repasó lo actuado en este tiempo. Destacó el trabajo municipal y de los vecinos, presentes en la barra. Se logró que la empresa done la totalidad de la parcela, porque no se podía concretar el avance del expediente sino.

El concejal Sánchez celebró el tratamiento y la ordenanza. “Cuando hay funcionarios que funcionan hay que destacarlo, como María José González”. Recordó que ya se trató una ordenanza respecto a la donación, que había sido presentada por el bloque peronista. También detalló todas las gestiones hechas desde el año 2015, ante la solicitud de los vecinos de Sierras Bayas que los contactaron. Criticó lo actuado por la Comuna y la Provincia, en la gestión 2015-2019.

La concejal Arouxet criticó que se pelean por agarrar un proyecto para ‘sacarlo’ entre el oficialismo y el peronismo. Recordó que está en caja el expediente para dotar de precio a los lotes con servicio de Colonia Hinojo. Tanto en un caso como en el otro, dijo, la gente sigue pagando alquileres.

Sánchez consideró necesario marcar y ‘no caer todos en la misma volteada’. Nunca jugamos con la ilusión de la gente, aclaró.

Fueron aprobados los expedientes por unanimidad.

Se aprobó por unanimidad el proyecto para declarar de interés legislativo a la Agrupación Visibilidrag.

También, de forma unánime se declaró Honor al Mérito Ciudadano a Paloma Routaboul. La concejal Mosescu fue la miembro informante, que repasó la historia deportiva de la olavarriense destacada en voley.

Luego, se aprobaron por unanimidad once expedientes relacionadas con adjudicaciones de compras que realizó el Ejecutivo, para insumos relacionados con Salud.

Minutos antes de las 10 de la mañana se comenzó con el tratamiento de los expedientes que se daban sobre tablas.

El concejal Coscia pidió la aprobación del expediente para declarar de interés legislativo el Gran Premio Argentino de Baquets, que habían partido minutos antes del Museo Emiliozzi, destino a Sierra De la Ventana. Fue aprobado por unanimidad.

Misma suerte corrió el proyecto para declarar de interés legislativo municipal el Festival Latinoamericano de Cortos de Olavarría, que fue presentado por el concejal Wesner. Aprovechó para recordar que hasta hace unos años de daba la Muestra Nacional de Cine Lucas Demare y el Festival Internacional de Cortos de Olavarría. El edil manifestó que deben recuperarse este tipo de iniciativas. Fue aprobado por unanimidad.

Se aprobaron dos declaraciones de interés legislativo a cuestiones culturales como Guitarras del Mundo y la estadía de la académica Eva David. Iniciativas presentadas por la UCR, e informadas por la concejal Vergel.

La concejal Arouxet cargó contra un proyecto presentado por un vecino, Nicolás Leal, que repudió un acto de la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel. Indicó que el acto no fue para defender a los genocidas. El proyecto de comunicación fue rechazado porque no lo votaron Juntos, la UCR-Juntos y Ahora Olavarría. Si lo votó Unión por la Patria.

Se pasó a un cuarto intermedio.

Se retoma la sesión con la ausencia de la concejal Mosescu.

El concejal Sánchez, introdujo la resolución que buscaba el reconocimiento de la Murga Arrebatando Lágrimas. Se trata de la mutual que cumple 24 años y este sábado realiza la Corazonada 11 en el Teatro. “Siempre estuvo presente en las calles, no solo en Carnaval”, destacó el concejal. En la barra se hallaban varios de los integrantes y referentes. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Cazot continuó, tras una breve cuarto intermedio para que haga uso de la palabra la Mutual Arrebatando, con la introducción de la declaración de interés de un trabajo de estudiantes de la Escuela Adolfo Pérez Esquivel, en torno al Arroyo Tapalqué. El mismo buscaba determinar cuestiones relacionadas al no uso recreativo del mismo, como explicaron en Radio Olavarría. Fue aprobado por unanimidad.

El siguiente expediente fue un pedido de informes de Unión por la Patria, que busca datos acerca de los fondos afectados tras la venta de la calle a Cementos Avellaneda. El concejal García ofició de informante. Recordó lo actuado con las comisiones creadas para el seguimiento de los fondos y denunció que no se pudo seguir trabajando, porque el Ejecutivo no brindó la información necesaria para que la misma funcione. Destacó que se brindó información a algunos vecinos de las localidades, pero no se la expresó al Concejo. Pidió precisiones por dinero que se ha dicho que está en un fondo, no ha sido usado y estaría generando interés. Pidió una respuesta a los concejales del Oficialismo, para dar de baja el pedido.

La concejal Arouxet explicó luego, que la contadora Gallaestegui oportunamente afirmó que los intereses están en una cuenta que no puede verse en RAFAM. De todas maneras, el pedido fue aprobado por unanimidad.

La concejal Salerno siguió en la uso de la palabra para introducir una comunicación que pide a la Provincia que se aumente el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar. Afirmó que hasta el 2019 se daba un menú con nutrientes a los chicos. Agregó que va a haber un aumento en octubre, por lo que sabe. Repasó lo que en la web de la Dirección de Escuela dice que es el Servicio Alimentario Escolar. Comparó lo que recibieron como comida los chicos que fueron a la feria de las ciencias en Mar del Plata y lo que está pautado para los que están en las escuelas. Luego afirmó que mucho de lo que está pautado en el menú, no se cumple y ‘se ha sacado’ por la inflación, como la carne, la fruta y la leche. Fue crítica también con el programa Mesa Bonaerense. Le pidió a los candidatos con buena relación con la Provincia que gestionen. La comunicación pide que el monto se actualice por el IPC del INDEC.

El concejal Matrella, tal como había dicho Salerno, recordó que en marzo habían mencionado la misma situación. Consideró que el problema, en realidad, es la inflación. Agregó que con la pobreza infantil que hay es más prioritario esto que la Cuenta DNI.

El concejal Sánchez tomó la palabra y consultó por presencia policial en la zona de las oficinas del Concejo en el Palacio Alsina. Krivochen afirmó que están averiguando qué pasa. En torno al proyecto, Sánchez fue crítico con el instrumento legislativo empleado, que se usó para decir otra cosa, como les criticaron a ellos la semana pasada. Pidió hacer un recorrido por lo que el gobernador ha hecho en torno al asunto. Consideró que la mirada de la edil fue sesgada y burlona del trabajo que realizan los cocineros y cocineras hacen. Mencionó que la edil tienen razones relatuvas y estacionales, pero falta a la verdad.

La titular del Concejo, Cecilia Krivochen, aclaró que la policía desplegada era por la manifestación del Encuentro Piquetero, y fue dispuesta por un nuevo Jefe Policial, pese a lo pacífico de la misma.

La concejal Salerno señaló que en ningún momento criticó el trabajo de cocineros y consejeros escolar. Agregó que el tema no es estacional y es de costos.

La concejal Arouxet, adelantó el apoyo a la comunicación y responsabilizó a la Provincia de no actualizar los montos, pese a conocerlo y pidió que dejen de vender espejitos de colores con obras y mega obras prometidas en Campaña. También que se hagan cargo de la inflación.

Sánchez expresó que siempre se hacen cargo de lo solucionado y de lo que no se puede haber solucionado y reiteró que está previsto un aumento del 40% para este mes. Agregó que ya han intentado atacar al candidato, pero los vecinos han elegido, por más que manden a los concejales a chicanear.

Arouxet aclaró que nadie la manda a decir nada y que ellos deben fijar la prioridad en los niños.

El concejal Coscia pidió no desvirtuar el debate y pidió que la Provincia adecúe el monto del Servicio Alimentario.

El proyecto fue aprobado por mayoría con el voto de Juntos, UCR-Juntos y Ahora Olavarría y los votos negativos de Unión por la Patria.

El concejal Marinangeli introdujo el siguiente proyecto, que es una comunicación de Juntos que muestra preocupación por la situación de los afiliados al IOMA. Afirmó que por los honorarios bajos y tarde que paga la obra social, hay profesionales que dejan de atender por la misma o que cobran un extra por la prestación. Hay muchos afiliados que no pueden pagar el extra y menos una consulta privada. Entonces son afiliados que terminan sobrecargando la Salud Pública. Recordó que el año pasado citaron a autoridades del IOMA, que no concurrieron, pero enviaron un informe que no se condecía con la realidad. Además, hay un atraso en el pago de las prestaciones del IOMA al Hospital Municipal.

La concejal Álvarez mencionó que el nomenclador de IOMA se ha incrementado de forma constante, incluso desde la gestión Vidal que, dijo, lo aumentó pero a la mitad de la inflación. Desde el 2019 se incrementó más del 500%, superando la inflación y recuperando lo perdido la gestión anterior. Además, se redujo la demora en el pago, agregó. Respecto a la cantidad de afiliados que se suman a la salud pública, Álvarez señaló que ya han hablado del tema: hay prestaciones de PAMI que se descentralizaron y el IOMA tiene policonsultorios hace 4 meses. Respecto al cobro extra, señaló que es una denuncia que hace el oficialismo, grave. Pidió que se remita una copia del proyecto al Círculo Médico, a la FEMEBA y al IOMA.

La comunicación fue aprobada por mayoría con el voto de Juntos, UCR-Juntos y Ahora Olavarría y los votos negativos de Unión por la Patria.

Finalmente, se declaró de interés legislativo municipal la Primera Edición de la Fiesta de la Torta Frita, que se llevará a cabo el domingo 24 en la Plaza Libertad. Fue una iniciativa del bloque Juntos, presentada por Coscia, que fue aprobada por unanimidad.