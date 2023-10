Aprobaron los nuevos expedientes de la donación de los terrenos de ETA

La titular de Casa de Tierras y Regularización Dominial de la Comuna, María José González, estuvo en la sesión este jueves y dialogó con los vecinos de Sierras Bayas que ocuparon la barra del Concejo Deliberante, tras la aprobación de los instrumentos. Expresó que aún es temprano para explicitar fechas y hasta para conformar un listado de potenciales beneficiarios, porque restan muchos trámites y obras, para poder entregar los lotes.