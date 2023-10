'Arrebatando nacía con necesidad de comunicación, pero nunca pensamos que íbamos a estar 24 años'

En el marco de la 12° sesión ordinaria, los concejales votaron positivamente la resolución para declarar de interés legislativo el 24° aniversario de la Mutual y Murga Arrebatando Lágrimas. Ariel Rodríguez, uno de sus creadores y referentes, se expresó ante los concejales.