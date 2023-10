Ruta 60: se trata de un tramo grande de obras que puede presentar dificultades

Foto: Olavarria.gov.ar // Archivo

Desde Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Rodríguez, a cargo de la Zonal Azul del organismo, explicó que está trabajando una empresa en el sector de la traza que atraviesa el partido y llega al límite con La Madrid. Sostuvo que son 92 kilómetros, por lo que hay muchas chances que surjan problemas e inconvenientes.