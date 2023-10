La Secretaría de Salud del Municipio informa que se llevará a cabo una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios, e inscripción al registro de donantes de médula, a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, junto con la agrupación Olavarría Da Vida.

La actividad tendrá como sede la casa del Bicentenario, y se realizará el martes 19 de septiembre, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. Para participar de la jornada, por una cuestión organizativa, se requiere previa toma de turnos, para lo cual las personas interesadas pueden comunicarse al 2284 – 15507116.

En cualquier parte del mundo, en este momento hay alguien que depende de un trasplante de médula ósea de donante 100% compatible para recuperar su salud o, más aún, para seguir viviendo. La compatibilidad se da en apenas una de cada 40 mil personas. Ciertas enfermedades como leucemias, linfomas, inmunodeficiencias combinadas severas, etc., requieren un trasplante de médula ósea. Sólo uno de cada cuatro pacientes, en caso de requerir este trasplante, cuenta con un donante compatible dentro de su grupo familiar. Los otros tres necesitan recurrir a un donante no emparentado.

La compatibilidad se determina a partir del análisis de la unidad de sangre; en el que se estudia el código genético de las células en relación al de los posibles receptores.

Es muy difícil encontrar al donante compatible para un paciente determinado, por lo cual se requiere de registros que agrupen a miles de donantes para que la búsqueda tenga éxito.

A nivel nacional contamos con el Registro Nacional de Donantes de CPH (células progenitoras hematopoyéticas – las cuales son producidas en la médula ósea). Este registro funciona dentro del INCUCAI, creado por la Ley 25.392 que lo constituyó como encargado de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante.

Asimismo, el listado forma parte de la Red internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa registros de potenciales donantes de más de 60 países de todo el MUNDO.

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite. Cabe destacar que la inscripción en el registro argentino es un acto voluntario que implica un compromiso a largo plazo, ya que si bien todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, es sumamente importante asumir la decisión y tomarlo con responsabilidad.

Quienes se inscriben como donantes voluntarios pueden corroborar su ingreso a la base de datos informatizada del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación. Se debe tener en cuenta que la demora es aproximadamente de 6 meses, debido a los estudios genéticos que deben realizarse previamente.

Donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas: CPH (Médula ósea)

El procedimiento de inscripción al registro de donantes de CPH es idéntico al de una donación de sangre común; sólo requiere un consentimiento informado previo, que permite realizar el análisis del código genético a la pequeña muestra tomada, la que luego será cargada a la base informatizada del registro.

Los datos inmunológicos del donante ingresan a la base de datos del registro nacional. A partir de allí, si un paciente con datos genéticos idénticos al donante necesita un trasplante de médula ósea, se lo convoca desde el Registro. Si el estado de salud del donante es óptimo, se le informan los pasos a seguir en caso que decida continuar con el procedimiento de la donación de médula.

A nivel local, tanto el registro para el análisis genético como la donación de sangre se efectúa en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Hemoterapia funciona en el nosocomio local (ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes para inscripción al registro se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas.

Los requisitos para inscribirse en el registro de donantes de CPH son los siguientes: tener entre 18 y 40 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales sin protección; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones, escarificaciones cutáneas, cirugías, endoscopías.

Cabe destacar que, para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas (excepto banana). No lácteos ni harinas, antes de la donación de sangre.

Es conveniente un buen descanso previo. Se debe evitar fumar tres horas antes. No consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.

En caso de compatibilidad genética, se contacta al potencial donante quien reafirma su voluntad. En caso de confirmar su decisión, el registro coordina el encuentro con el equipo médico.

Los médicos analizan la salud del donante. El registro le informa los pasos a seguir para donar sus células y le recuerda la información necesaria para decidir qué método utilizar.

Existen 2 métodos de donación de CPH, ambos son seguros y rápidamente el donante puede retomar sus actividades diarias.

1) Por PUNCION de las crestas ilíacas (hueso de la cadera) procedimiento que se realiza bajo anestesia general y requiere de un día de internación para control clínico.

2) Por AFERESIS, una práctica ambulatoria en la que se aplica una medicación inyectable en el brazo durante 5 días, para estimular la liberación de células (CPH) al torrente sanguíneo y así extraerlas de las venas.

Una vez concretada la extracción de células, las mismas son enviadas a la unidad de trasplante donde se encuentre el paciente. Esto le permitirá seguir viviendo y reintegrarse sano a la sociedad.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales, referente del registro de donantes de CPH en nuestra ciudad.