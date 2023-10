Terrenos de ETA: la aprobación de los expedientes ‘es un logro muy importante’

Foto: Central de Noticias

Lo consideró en Lu32 Leonardo Araya, vecino de Sierras Bayas que encabezó desde el 2015 el proyecto de generación de lotes en la localidad. Durante la mañana de este jueves, los expedientes de la donación de los 110 lotes de ETA fueron aprobados en la sesión del HCD.