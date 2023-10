Organizaciones sociales se reunieron con Guillermina Amespil

Foto: Fuente Colgante

Durante la mañana de este jueves, Unidad Piquetera se movilizó al Paseo Jesús Mendía en sintonía con los reclamos que se dan a nivel nacional, y para elevar una carta a la secretaria de Desarrollo del Municipio. Sebastián Borghi, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha, expresó en Lu32 que autoridades municipales cercanas a la funcionaria se acercaron para pedirles un número de teléfono, y así concretar una reunión la semana entrante.