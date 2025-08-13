El profesional recordó que “el hospital fue mi centro de información. Un lugar de referencia para el paciente pediátrico. El propósito de venir a Olavarría fue dar formación a los profesionales en el Hospital de Pediatría”

Sobre la mirada del Estado y el paro de los trabajadores del nosocomio expresó “El gobierno no puede desconocer lo que se trabaja allí. Hay que darle prioridad a la salud pública, especialmente a los niños. No podemos cortarle ese derecho".

En cuanto al conflicto en el hospital, contó “Veo muy difícil la situación. Es una preocupación para todos los que atendemos en la salud pública”.

También se refirió al alcance que tiene el hospital, “nadie está exento a una situación de salud o de riesgo. Todas las provincias del país llevan pacientes al Garrahan”.

JLR