“Nico” no dejó pasar la posibilidad y concretó el campeonato de la Clase menor del Turismo Pista en la visita al trazado pampeano.

“Empezamos el año en un equipo nuevo, era también por ese lado algo renovador y bueno, la incertidumbre de funcionar bien. Creo que en lo personal tratar de demostrar que podíamos andar bien, sabíamos que el potencial lo teníamos, pero bueno, era todo nuevo y la verdad que nada, arrancamos el año bárbaro ganando las tres primeras fechas”, expresó Benito en diálogo con el programa 1160 Competición de Radio Olavarría.

El piloto del Fiat Uno mantuvo un ritmo constante a lo largo del calendario, sumando fuerte en cada fecha, lo que le permitió llegar con una diferencia importante a esta última competencia.

“Es un momento increíble, creo que no caemos todavía de lo que hemos logrado, pero sí, la verdad que hemos pasado un momento hermoso. Estábamos muy bien en el sistema de puntos, habíamos sacado una diferencia bastante grande, pero bueno, también la incertidumbre de decir que estamos tan cerca que no nos puede pasar nada, estar al tanto de todo, que no se caiga nada. Por suerte lo pudimos cerrar en La Pampa, que era lo que queríamos”, contó el flamante campeón.

En la final, Benito peleó adelante, incluso con chances de subir al podio: “Peleamos la punta de la carrera, no se dio por el pescar, si no hubiéramos estado en el podio o la hubiéramos ganado, pero bueno, más allá de eso se logró el objetivo, muy contentos. La verdad que he tenido un auto bárbaro todo el año, más allá si era rápido o no, al auto nunca se le cayó nada, que eso creo que a la hora de afrontar un campeonato es lo principal, que el auto no pare, que no se le caiga nada”.

Con un andar firme y regular durante toda la temporada, Benito logró concretar su objetivo y alcanzar un título muy buscado dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.