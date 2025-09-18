El viaje a Pigüé terminó de la mejor manera para el actual subcampeón de Mar y Sierras A, que volvió a ganar y estiró la diferencia en el campeonato a falta de solo dos competencias para terminar el ejercicio 2025.

“Ganamos tres carreras seguidas, es la cuarta del año, es increíble. Venimos muy bien, hemos sumado muy bien y logramos hacer una linda diferencia. Estamos cada vez más cerca del objetivo y eso es muy importante. Tenemos que seguir así, sabemos que podemos parar, pero vamos más tranquilos” expresó Álvarez tras otro triunfo contundente. El tandilense también valoró una maniobra determinante en la serie, que le permitió construir la victoria. “La maniobra en la serie fue clave, me había quedado mal del súper 5 que no había quedado bien porque lo había perdido; acá el que larga adelante generalmente gana, me concentré y largué bien y pude saltar a la punta. El auto tiene muy buen ritmo, es el fuerte que tenemos”, señaló.

Con solidez, constancia y un auto competitivo, Matías Álvarez sigue marcando el rumbo en el campeonato del Mar y Sierras A a falta de solo dos competencias para terminar el torneo.