Álvarez: “Estoy muy feliz, se dio un gran año"

En el circuito “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos el piloto de Tandil se aseguró el título de la “mas potente” con un triunfo inobjetable consiguiendo la sexta victoria del año, Álvarez aseguró la corona y expresó la importancia de semejante logro

“Se nos dio una fecha antes y es muy importante porque logramos ganar la sexta carrera del año con un auto que anda muy bien, es impresionante. Fuimos de a poco, confiando en el auto y se nos fueron dando las cosas, sacando la segunda fecha en la que tuvimos un toque, pero nos concentramos en el potencial del auto”.

La madurez deportiva también tuvo un rol clave en el éxito obtenido. En su análisis del camino recorrido, el flamante campeón afirmó: “Este año lo disfruté, antes me presionaba mucho y eso a veces lleva a que las cosas no salgan, ahora me lo tomé distinto y fue cuando mejor anduve. Estoy muy feliz porque se trabajó mucho y nos sacamos una mochila de encima”.

El representante de Tandil, que construyó un campeonato sólido durante toda la temporada, disfruta ahora de un título muy merecido y ya comienza a pensar en el cierre del año sin presiones. Una coronación anticipada que refleja el gran nivel alcanzado dentro de una categoría siempre exigente.