El fin de semana no comenzó de la mejor manera, pero con el correr de las salidas a pista su unidad fue evolucionando, “Los sábados hace rato que nos vienen costando mucho y no podemos ser rápidos, pero el domingo lo fuimos revirtiendo. En la serie cometí un error con un choque con Diego Gonzales, pero en la semi logramos avanzar y en la final también fuimos para adelante haciendo buenas maniobras con un auto que me permitía hacerlo, por lo que estamos muy conformes”, contó Álvarez, destacando el progreso logrado durante la jornada.

De cara a lo que será la próxima presentación en el circuito de Tres Arroyos, el representante de Necochea detalló los trabajos realizados en su unidad:

“Para esta carrera hicimos un repaso íntegro en el auto —frenos, diferencial, caja y motor—, no hemos hecho cambios grandes. Creo que todavía nos falta dar un saltito, tanto al auto como a mí, por eso tenemos que seguir trabajando. No es un auto rápido como pueden ser Matías Álvarez o Matías Baños, creo que estamos un paso atrás de ellos, no es fácil porque la categoría está muy pareja”.

El tercer puesto en Pigüé le permitió sumar puntos importantes y confirmar que el camino elegido junto a su equipo empieza a dar resultados. Ahora, el objetivo estará en seguir creciendo en rendimiento para ser protagonista en la cita de Tres Arroyos.