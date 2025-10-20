Álvarez se consagró en Mar y Sierras A
El piloto de Tandil se consagró campeón en el “Segundo TaraborellI” de Tres Arroyos luego del triunfo en la séptima final del torneo. El de Tandil fue contundente a lo largo del torneo y es un merecido monarca.
Llegó al trazado del Moto Club con grandes chances de consagrarse, la diferencia que tenía a su favor y el funcionamiento mostrado a lo largo de la temporada hacían que la concreción del pasaría este fin de semana.
Desde el sábado estuvo entre los actores principales y en la mañana del domingo con el triunfo en el “Súper 5” dejó claro que no dejaría pasar la oportunidad.
Triunfó en la serie y fue segundo en la única semifinal del domingo, pero la largada de la final le dio la tranquilidad necesaria. Superó a Diego González y se fue en busca del triunfo y el título, Matías Baños el único que podía impedirlo, largó bien y se ubicó tercero, pero no pudo avanzar y se mantuvo atrás de Diego González.
La bandera a cuadros no solo sentenció el triunfo sino también el título para el tandilense que venía de ser subcampeón.
Diego Gonzalez y Matías Baños completaron el podio, Federico Álvarez y José Ignacio Furch completaron los cinco primeros puestos.
En MAr y Sierras B el triunfo quedó para Fabrizio Girado en Mar y Sierras B, mientras que