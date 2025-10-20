Llegó al trazado del Moto Club con grandes chances de consagrarse, la diferencia que tenía a su favor y el funcionamiento mostrado a lo largo de la temporada hacían que la concreción del pasaría este fin de semana.

Desde el sábado estuvo entre los actores principales y en la mañana del domingo con el triunfo en el “Súper 5” dejó claro que no dejaría pasar la oportunidad.

Triunfó en la serie y fue segundo en la única semifinal del domingo, pero la largada de la final le dio la tranquilidad necesaria. Superó a Diego González y se fue en busca del triunfo y el título, Matías Baños el único que podía impedirlo, largó bien y se ubicó tercero, pero no pudo avanzar y se mantuvo atrás de Diego González.

La bandera a cuadros no solo sentenció el triunfo sino también el título para el tandilense que venía de ser subcampeón.

Diego Gonzalez y Matías Baños completaron el podio, Federico Álvarez y José Ignacio Furch completaron los cinco primeros puestos.

En MAr y Sierras B el triunfo quedó para Fabrizio Girado en Mar y Sierras B, mientras que