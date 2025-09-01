Luego de dos meses volvió la acción para estas divisionales que para compensar el tiempo de inactividad se debieron realizar dos fechas en un mismo domingo.

Como estaba anunciado el clima durante el domingo e presentó con lloviznas y lluvias durante toda la jornada.

En la Copa Gol se repartieron victorias Eddie Leonetti y Leonardo Marotta, los dos máximos candidatos al título.

Braian Stracquadaini alcanzo el triunfo en la primera final del domingo, con autoridad por sobre Facundo Messler y Facundo Nocetti.

En la final válida por la sexta fecha, Facundo Messler alcanzó su primera bictoten la categoría, con un muy buen ritmo se impuso por sobre Mateo Benaglia y Braian Stracquadaini.

La Monomarca fue la encargada de cerrar cada una de las fechas y repitió vencedor con dos triunfos inobjetables de Leopoldo Cirioli. En la primera competencia fue seguido por Leo Gelso y Jesús Spinella, que repitió esa ubicación en la final siguiente, pero esta vez detrás de Esteban Riciutti.