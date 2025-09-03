Luego de varias reuniones entre la noche del martes y la jornada de este miércoles se confirmó oficialmente la realización de la séptima fecha del campeonato de las tres categorías en el autódromo “Parque” del club Independiente.

Si bien el cambio la dirigencia de APPS lo había anunciado el domingo pasado cuando se disputó la fecha doble, las autoridades del AMCA trabajaron para poder solucionar para no perder la fecha.

El cambio de día y escenario se debía a que el 14 de septiembre no se contaba con el servicio de cronometraje y cámaras veedoras por la gran cantidad de competencias pactadas para ese fin de semana. Desde el club azuleño, buscaron la posibilidad de conseguir esos servicios para realizar la carrera.

Desde el AMCA buscaron conseguir opciones para solucionar este inconveniente, luego de las reuniones y barajar diferentes opciones se decidió volver a San Cayetano el 21 de septiembre y dejar la visita a Azul para noviembre.