El autódromo «Oscar y Juan Gálvez» será sede de la competencia con pilotos invitados para las dos clases del Turismo Nacional, que compartirá el espectáculo con el Turismo Carretera 2000; en ambas estará el piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso.

En 1160 Competición analizó su presente en el Turismo Carretera, en el que no consiguió ingresar a la Copa de Oro: «No conseguimos el primer objetivo del año, no entramos en la Copa, pero intentaremos ser uno de los 3 de último minuto; tenemos potencial para poder intentarlo», aseguró.

En cuanto al Turismo Carretera 2000, se mostró confiado en poder hacer una buena carrera: «Creo que podemos ser protagonistas; hace poco corrimos en ese escenario y funcionamos bien. La categoría está en crecimiento en su primer año. Tiene calidad y los equipos buscan sumar autos».

Por último, espera hacer una buena carrera con Yannantuoni en la Clase 3 del Turismo Nacional: «Es la segunda consecutiva que corremos con el ‘Patito’; espero que nos vaya bien y pueda aportarle puntos», agregó el piloto de Las Parejas.