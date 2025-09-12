Turismo Carretera
Arranca la “Copa de Oro” en San Luis
En el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis el Turismo Carretera abrirá la “Copa de Oro” 2025, que tiene como líder a Agustín Canapino. La inscripción cerró con un total de 47 unidades. El TC Pista llega con 21 autos.
El TC está listo para dar comienzo a la parte más importante del año. Con el inicio de la «Copa de Oro» empieza la definición del título más significativo de nuestro automovilismo.
Agustín Canapino, a pesar de no haber ganado la etapa regular, comenzará desde el primer lugar gracias a sus dos victorias, que le dan 16 puntos, uno más que Marcelo Agrelo, ganador de la primera parte del año.
La actividad comenzará este sábado a las 11:05 con el primer entrenamiento, mientras que la clasificación dará comienzo a las 16:05. El domingo, las series se correrán a partir de las 10:00 y la final se pondrá en marcha a las 13:30; todo esto será transmitido por Radio Olavarría con el equipo «Vuelta Previa».