El TC está listo para dar comienzo a la parte más importante del año. Con el inicio de la «Copa de Oro» empieza la definición del título más significativo de nuestro automovilismo.

Agustín Canapino, a pesar de no haber ganado la etapa regular, comenzará desde el primer lugar gracias a sus dos victorias, que le dan 16 puntos, uno más que Marcelo Agrelo, ganador de la primera parte del año.

La actividad comenzará este sábado a las 11:05 con el primer entrenamiento, mientras que la clasificación dará comienzo a las 16:05. El domingo, las series se correrán a partir de las 10:00 y la final se pondrá en marcha a las 13:30; todo esto será transmitido por Radio Olavarría con el equipo «Vuelta Previa».