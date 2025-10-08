Aumenta el número de binomios para el AMCO
Este fin de semana se llevará a cabo la 7ma fecha del torneo para estas tres categorías que contarán con pilotos invitados. En los últimos días creció la cantidad de unidades que estarían presentes.
Luego de 210 días el automovilismo retornará al “Hermanos Emiliozzi” con la presencia de la Monomarca 1100, Promocional 1100 y Copa Gol que tendrán su carrera con pilotos invitados, que pondrá en juego una cantidad importante de puntos.
El número de binomios fue creciendo en estos últimos días y se espera que superen los 55 entre las tres divisionales.
BINOMIOS MONOMARCA
PILOTO TITULAR PILOTO INVITADO
1 CIRIOLI LEOPOLDO Lucas Bayala
2 COLLODORO MARTÍN Daniel Crevatin
3 GELSO LEO Justo Vivarelli
4 SPINELLA JESÚS Martín Laborda
5 JUEZ EMILIANO Santiago Lantella
6 RICIUTTI ESTEBAN Miguel Cangelaro
7 NIEVES TOMAS Gabriel Melian
8 CARDONE FACUNDO Agustín Gajate
9 GELSO AGUSTÍN Manuel Mentasty
10 MEDINA FACUNDO Joaquín Melo
11 ALVAREZ FACUNDO Joaquín Deucedes
12 DI VITTO FAUSTO Octavio Di Vito (hermano)
13 MENDIA LUCAS Nico Rojas
14 ROMÁN LAUTARO Mateo Benaglia
15 CASSOU J. JOSÉ Valentino Spinella
16 CANOSO SANTINO Gerardo Giacomasso
17 ELISIRI RAMIRO Nico Benito
18 GOROSTIETA XAVIER Braian Stracquadaini
19 MATIAS OLIVERA Dylan Ibarra
20 MARTINELLI J. JOSÉ Juan Fernández
21 ETCHECOLATZ GONZALO Felipe Martini
22 BELTRAMELLA SERGIO Martín Benaglia
23 GALLARDO JONATHAN Nahuel Sánchez
24 ANDERSON JONATHAN Nicolás Romero
25 GUISASOLA IGNACIO Bernardo Poggi
26 RODRIGUEZ JORGE Juan Cruz Lavie
27 LEBRERO RICARDO Javier Preyssegger
28 SERRANO FRANCISCO Martín Arangueren
BINOMIOS PROMOCIONAL
PILOTO TITUALR PILOTO INVITADO
1 STRACQUADAINI BRAIAN Lucas Bayala
2 FUCCI BERNARDO Martín Laborda
3 SERRA MANUEL Justo Vivarelli
4 MENTASTY MANUEL Nano Matta
5 LATORRE BENJAMÍN Emiliano Juez
6 MESSLER FACUNDO Leo Gelso
7 BENAGLIA MATEO Martín Collodoro
8 NOCETTI FACUNDO Gonzalo Picone
9 TARTUFERI DIEGO Nicolas Rojas
10 PENDAS GUSTAVO Gastón Maggi
11 BUONANDUCCI ALE Pablo Fasano
12 BENAGLIA MARTÍN Nicolás Benito
13 GISLER GONZALO Tomas Lardapide
14 GISLER ROBERTO Juanjo Cassou
15 MACALUSO CARLOS Hernán Toscano
16 MARCELO ETCHEVERRY Francisco Tieri
BINOMIOS COPA GOL
PILOTO TITULAR PILOTO INVITADO
1 MAROTTA LEO Martín Laborda
2 LEONETTI EDDIE Agustín Gelso
3 FORNES OSCAR Mariano Fornes
4 ACEVEDO JUAN PABLO Marcos Esnal
5 LATORRE EMILIANO Sebastián Ciprés
6 MANTELLI ANDRES Nicolás Villamayor
7 CONIGLIO PABLO Guido Vernice
8 DEMATEO PABLO Emiliano Juez
9 GISLER ALDO Enzo Galman
10 GODOY MATIAS Lucas Errobidart
11 NICOLAS LAPPANO Lucas Bayala
12 Oscar Fernandez Javier Preyssegger
13 LARDAPIDE CRISTIAN Nicolás Romero