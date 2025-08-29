El autódromo de Río Cuarto recibirá una nueva fecha de estas tres divisionales que compartirá junto a TC Pick Up. En el día de hoy se realizó la primera clasificación la que se convertirá en fundamental, ya que se anuncian lluvias para el resto del fin de semana.

En la Clase 1 Lucas Bayala fue la referencia del viernes, marcó el ritmo en entrenamientos y lo ratificó en la clasificación, seguido por Joaquín Cortina y Tomás Arevalo. El olavarriense Nicolás Benito quedó en el 7mo lugar. Gran tarea de Nicolás Rojas que en su vuelta quedó en el 13er lugar, mientras que Michael Bocagni quedó 19no.

1RA CLASIFICACIÓN CLASE 1

Pos N° Piloto Tiempo Dif.

1 115 BAYALA, LUCAS 01;19.195

2 63 CORTINA, JOAQUIN 01;19.365 0.170

3 21 AREVALO, TOMAS 01;19.466 0.271

4 51 PALAU, MAXIMO 01;19.650 0.455

5 20 PERUGINI, JUAN 01;19.733 0.538

6 25 VIGNEAU, MATIAS 01;19.766 0.571

7 3 BENITO, NICOLAS 01;19.784 0.589

8 105 BULL, WILLIAM 01;19.838 0.643

9 30 ESPINDOLA , IGNACIO 01;20.133 0.938

10 99 HONGN, JOAQUIN 01;20.154 0.959

11 12 RODRIGUEZ, LUCIO 01;20.159 0.964

12 6 MARTINEZ, JULIAN 01;20.214 1,019

13 95 ROJAS, NICOLAS 01;20.238 1,043

14 36 ROVERA, MATIAS 01;20.389 1,194

15 64 SAFFARANO, PABLO 01;20.398 1,203

19 17 BOCCAGNI, MICHAEL 01;20.504 1,309

20 26 ASTORGANO, NICOLAS 01;20.511 1,316

25 15 DEUCEDES, JOAQUIN 01;20.765 1,57

33 39 DEL BARRIO, MANUEL 01;21.531 2,336

35 98 OLALLA, AGUSTIN 01;21.740 2,545

36 108 TERUGGI, FRANCO 01;21.775 2,58

41 111 TORRES, VALENTINO

