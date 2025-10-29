Fauret había estado muy cerca del triunfo en Pigüé, aunque un inconveniente lo privó de coronar aquella actuación. Esta vez todo cerró de la mejor manera, incluso con la intervención del auto de seguridad en distintos momentos del fin de semana.

“Es una victoria hermosa, se había escapado en Pigüé, ganamos todo nuevamente, pero se complicó porque apareció el auto de seguridad en la serie y la prefinal y eso no me dejó largar desde el mejor lugar”.

El domingo también tuvo suspenso. “En la final cuando habíamos hecho una diferencia apareció nuevamente el auto de seguridad, pero pudimos manejar la situación. Ganar en casa con la familia y amigos es hermoso”.

La primera victoria llegó en el momento justo. Con una lucha muy apretada por el título, Fauret destacó la fortaleza de su auto y la importancia del resultado rumbo al cierre del año.

“Sabíamos que teníamos que ganar, nos quedaban dos opciones y lo hicimos, si bien nos dolió lo que perdimos en Pigüé, sabíamos que el auto funcionaba muy bien. Ahora hay que estar tranquilo para ir la definición del campeonato que no será fácil”.

El piloto de Tres Arroyos dio un paso decisivo y ahora encarará la última cita con la motivación en su punto más alto.