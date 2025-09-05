El trazado cordobés recibió a las tres divisionales con un fin de semana de mucha lluvia; tanto el sábado como el domingo las condiciones climáticas fueron difíciles. Tal es así que se decidió suspender las series del sábado y pasar directamente a la final del domingo.

“Fue positivo el fin de semana, pensando en el campeonato, con un auto que rindió bien. El viernes lo comenzamos de buena manera; por ahí no fue una clasificación óptima, pero nos metimos entre los diez”, sostuvo el olavarriense.

La clasificación válida fue la del viernes, que se desarrolló en una condición de pista normal. “El sábado había mucha lluvia; sabíamos que no íbamos a clasificar y guardaríamos la goma para la serie, pero por el temporal se definió que la serie no se corría. Por eso nos pusimos a pensar en la final, que iba a ser complicada”, remarcó.

El objetivo en la final era ver la bandera a cuadros avanzando posiciones, cosa que pudo concretar. “El domingo hicimos una final inteligente; avanzamos de a poco hasta el cuarto puesto, eso nos servía mucho porque sumábamos bien y no cargábamos kilos, pero luego, por una cuestión técnica, quedamos en el tercer puesto. Seguimos sumando y somos competitivos; eso es lo importante”.