El piloto de Olavarría pasó por 1160 Competición y dio detalles del paso por San Jorge, donde alcanzó el primer puesto. Con este triunfo, logró una diferencia importante en la tabla que lo deja en condiciones de poder definir el título en la próxima fecha, en Toay, La Pampa.

“El auto, si bien no era el mejor, estaba entre los tres primeros y eso fue muy bueno; me daba mucha confianza el ritmo de carrera que tenía. Lo demostramos ganando la serie más rápida, girando las cinco vueltas en dos décimas. El circuito me gusta mucho, para manejar”, remarcó Benito.

En cuanto a la definición de la competencia, el olavarriense destacó la intensidad del mano a mano con Joaquín Cortina: “Hubo un momento en la carrera en que pude hacer una diferencia, pero luego en la recta larga, con la succión, me descontaban. Joaquín me exigía y eso hacía que no haga los radios de giro ideales, lo que desgastaba el auto también; pero se pudo manejar la carrera. Joaquín siempre me respetó, nunca nos rozamos. Fue una pena lo que pasó, que tuvo que abandonar”, explicó.

Pensando en lo que viene, Benito se ilusiona con lograr el título en la próxima fecha del campeonato: “Tenemos una buena diferencia en el campeonato; estamos bastante holgados: hay 100,5 de diferencia con 123 en juego. Ojalá que podamos concretar el campeonato en La Pampa”.