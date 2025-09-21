Un triunfo muy importante consiguió Nicolás Benito que dominó de punta a punta en el trazado santafesino. Gracias a ganar la serie más veloz partió desde el mejor lugar y siempre se mantuvo delante, aunqeu la diferencia la consiguió hacer sobre el final.

Por la larga contrarecta es muy difícil establecer diferencia ya que la succión hace que las posiciones se puedan intercambiar con menos dificultad.

Benito siempre mantuvo la primera colocación a pesar de la interrupción con auto de seguridad, pero con la presencia continua de Joaquín Cortina detrás que lo exigió en varias oportunidades, hasta que rompió el motor y abandonó.

Con esta contingencia, “Nico” pudo dominar la parte final de la competencia, que terminó por tiempo, para llegar a un triunfo clave que le permite aumentar la diferencia en el campeonato y lo deja al borde del título.

Lucio Rodriguez, con la motorización de Francisco Traina, terminó en el segundo puesto, mientras que Alexis Bull ocupó el último escalón del podio.

Buen cuarto lugar para Nicolás Rojas en su segunda carrera luego del retorno y quinto culminó Ignacio Espindola.

Michael Bocagni largó desde el fondo consiguió avanzar hasta el 14to lugar y por su parte, Emanuel Macuso y Nicolás Astorgano debieron abandonar.