Cristian Garbiglia, Juan Perugini y Lucio Rodríguez se llevaron las series de la Clase Uno del Turismo Pista en el Gran Premio de Fric-Rot, que se disputa en el autódromo de La Pampa y es válida por la novena fecha de la temporada 2025. Por los resultados, el parcial que ganó el representante de Santa Fe fue el más veloz de los tres desarrollados.

En la primera batería, Ignacio Espíndola largó adelante, pero en el tránsito por la salida de la chicana y el tobogán protagonizó un aparatoso vuelco que obligó a la neutralización de las acciones. Con el incidente del crédito de Mar del Plata, Astorgana heredó la punta, seguido por Tomás Arévalo y Cristian Garbiglia. La bandera verde apareció sobre la mitad de la prueba y la recta final trajo novedades.

Arévalo se retrasó y eso le dejó el segundo puesto a Garbiglia, quien apeló a su oficio para dar cuenta de Astorgano en el epílogo de la manga y llevarse el triunfo (12:32.795). El joven del MDS Racing llegó como escolta, Matías Vigneau fue tercero, Tomás Bosque cuarto, Arévalo quinto y Matías Rovera sexto.

Luego de las acciones, los Comisarios Deportivos analizaron distintas incidencias e informaron la exclusión de Pablo Saffarano por maniobra peligrosa sobre Lucas Carborni e Ignacio Rodríguez.

La segunda serie tuvo a Joaquín Cortina como líder desde el comienzo, escoltado por Juan Perugini, mientras que Nicolás Bonfiglio y Pablo Matich trataban de acomodarse atrás de los punteros después de dejar atrás a Marcos Cordani. Promediando el ecuador de las acciones, el piloto de Otamendi perdió terreno y el joven de Bahía Blanca se hizo con la vanguardia, seguido bien de cerca por el dos veces subcampeón de Nueve de Julio.

Con solvencia y sin descuidar a su escolta, Perugini fue el vencedor (7:49.982), mientras que Bonfiglio llegó segundo y Cortina quedo tercero. Luego arribaron a la bandera a cuadros Matich, Cordani y Alexis Bull.

En la última manga, Nicolás Benito partió adelante y mantuvo la posición de privilegio, perseguido por Lucio Rodríguez y Alexis Bull. Por su parte, Máximo Palau viajaba cuarto y Joaquín González Coste tuvo un arranque complejo porque perdió con Juan Martín Albanese y Maximiliano Pérez, quienes avanzaron desde atrás.

La última vuelta trajo cambios en el clasificador porque Rodríguez y Bull le arrebataron la punta a Benito, quien cayó al tercer puesto, mientras que González Coste recuperó las posiciones perdidas. En un cierre apretado, el oriundo de Tacural se llevó la victoria (7:49.303), escoltado por el piloto de El Calafate y el de Olavarría. Más atrás culminaron Palau, González Coste y Pérez.

Con Rodríguez y Perugini en la primera fila de la grilla, la final de la Clase Uno del Turismo Pista está pactada a 16 giros o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:25hs.

FUENTE: www.aptpweb.com.ar

RESULTADOS CLASE 1