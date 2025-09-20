Benito ganó la serie más veloz
En el autódromo de San Jorge el Turismo Pista está llevando a cabo la 8va fecha de la temporada, esta tarde la clase menor completó la clasificación la cual quedó en manos de Tomás Arevalo, pero por una sanción de la CAF de la ACTC debió largar último en la serie. Por ende, Nicolás Benito partió desde el mejor lugar en la primera serie la cual ganó.
En este parcial compitió Michael Bocagni, pero un toque en los primeros metros lo dejó fuera de competencia.
En la segunda batería, Arevalo se llevó el triunfo demostrando todo el potencial de su unidad, seguido por Emanuel Macuso. Nicolás Astorgano, que por momentos dominó la batería, arribó en la cuarta colocación.
Por último, en el tercer parcial el triunfo quedó para Joaquín Cortina con los hermanos Bull como escoltas y Nicolás Rojas en la cuarta colocación.
PRIMERA SERIE CLASE 1
Pos N° Piloto Vtas Tiempo Dif
1 3 BENITO, NICOLAS 5 07;55.390
2 12 RODRIGUEZ, LUCIO 5 07;56.957 1,567
3 30 ESPINDOLA , IGNACIO 5 08;03.061 7,671
4 62 RICHARTE, DIEGO 5 08;03.431 8,041
5 25 VIGNEAU, MATIAS 5 08;05.151 9,761
6 69 MATICH, PABLO 5 08;06.374 10,984
7 58 VAIRA, IGNACIO 5 08;17.217 21,827
8 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN 5 08;17.218 21,828
9 99 HONGN, JOAQUIN 3 04;52.414 2 VTAS
10 17 BOCCAGNI, MICHAEL 0 5 VTAS
SEGUNDA SERIE CLASE 1
Pos N° Piloto Vtas Tiempo Dif
1 21 AREVALO, TOMAS 5 08;04.433
2 114 MACUSO, EMANUEL 5 08;04.562 0.129
3 20 PERUGINI, JUAN 5 08;05.200 0.767
4 26 ASTORGANO, NICOLAS 5 08;05.585 1,152
5 36 ROVERA, MATIAS 5 08;05.656 1,223
6 96 PEREZ, MAXIMILIANO 5 08;06.473 2,04
7 51 PALAU, MAXIMO 5 08;06.766 2,333
8 108 TERUGGI, FRANCO 5 08;07.089 2,656
9 19 CORDANI, MARCOS 5 08;08.964 4,531
10 80 BONFIGLIO, NICOLAS 5 08;10.840 6,407
11 116 PALAU, TOMAS 5 08;13.257 8,824
12 112 SARMIENTO, LUCAS 5 08;28.705 24,272
TERCERA SERIE CLASE 1
Pos N° Piloto Vtas Tiempo Dif
1 63 CORTINA, JOAQUIN 5 07;56.980
2 105 BULL, WILLIAM 5 07;58.653 1,673
3 104 BULL, ALEXIS 5 08;03.681 6,701
4 95 ROJAS, NICOLAS 5 08;05.270 8,29
5 90 MANAVELLA, LUCIANO 5 08;05.935 8,955
6 10 SAMA , CONRADO 5 08;06.309 9,329
7 113 PUERTO, EMILIANO 5 08;08.221 11,241
8 57 CARBONI, LUCAS 5 08;08.748 11,768
9 39 DEL BARRIO, MANUEL 5 08;13.432 16,452
10 61 ALBANESE, JUAN MARTIN 5 08;13.642 16,662
11 123 LARREGUY, MARCOS 3 05;16.768 2 VTAS