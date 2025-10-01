Binomios confirmados para el retorno al AMCO
El fin de semana del 11 y 12 de octubre se llevará a cabo la carrera con pilotos invitados de APPS. Si bien la inscripción abrirá en los próximos días, les ofrecemos los binomios confirmados para esta carrera.
Después de varios meses el “hermanos Emiliozzi” volverá a tener actividad de automovilismo, serán las categorías de APPS las que saldrán a pista con una carrera especial con pilotos invitados, con un buen parque automotor confirmado, hasta el momento, el cual podrá crecer con el correr de los días.
Si bien todavía no abrió la inscripción, actualizamos los binomios que tenemos confirmados para esta carrera tan especial
BINOMIOS PROMOCIONAL 1100 PILOTO TITUALR PILOTO INVITADO STRACQUADAINI BRAIAN Lucas Bayala FUCCI BERNARDO Martín Laborda SERRA MANUEL Justo Vivarelli MENTASTY MANUEL Nano Matta LATORRE BENJAMÍN Emiliano Juez MESSLER FACUNDO Leo Gelso BENAGLIA MATEO Martín Collodoro NOCETTI FACUNDO Gonzalo Picone TARTUFERI DIEGO Nicolas Rojas PENDAS GUSTAVO Gastón Maggi BUONANDUCCI ALEJANDRO Pablo Fasano BENAGLIA MARTÍN Nicolás Benito GISLER GONZALO Tomas Lardapide GISLER ROBERTO Juanjo Cassou MACALUSO CARLOS Hernán Toscano BINOMIOS MONOAMRCA 1100 PILOTO TITULAR PILOTO INVITADO CIRIOLI LEOPOLDO Lucas Bayala COLLODORO MARTÍN Daniel Crevatin GELSO LEO Justo Vivarelli SPINELLA JESÚS Martín Laborda JUEZ EMILIANO Santiago Lantella RICIUTTI ESTEBAN Miguel Cangelaro NIEVES TOMAS Gabriel Melian CARDONE FACUNDO Agustín Gajate GELSO AGUSTÍN Manuel Mentasty MEDINA FACUNDO Joaquín Melo ALVAREZ FACUNDO Joaquín Deucedes MARCILLA ALEJANDRO A CONFIRMAR DI VITTO FAUSTO Octavio Di Vito (hermano) RODRÍGUEZ JORGE A CONFIRMAR LEBRERO RICARDO A CONFIRMAR MENDIA LUCAS Nico Rojas ROMÁN LAUTARO Mateo Benaglia VALISI DIEGO A CONFIRMAR CASSOU J. JOSÉ Valentino Spinella CANOSO SANTINO Gerardo Giacomasso ELISIRI RAMIRO Nico Benito GOROSTIETA XAVIER Braian Stracquadaini MARTINELLI J. JOSÉ A CONFIRMAR ETCHECOLATZ GONZALO Felipe Martini BINOMIOS COPA GOL PILOTO TITULAR PILOTO INVITADO MAROTTA LEO Martín Laborda LEONETTI EDDIE Agustín Gelso FORNES OSCAR Mariano Fornes ACEVEDO JUAN PABLO Marcos Esnal LATORRE EMILIANO Santiago Tambucci MANTELLI ANDRES Nicolás Villamayor CONIGLIO PABLO Guido Vernice DEMATEO PABLO Emiliano Juez GISLER ALDO Enzo Galman GODOY MATIAS corre solo NICOLAS LAPPANO Lucas Bayala Oscar Fernandez Javier Preyssegger