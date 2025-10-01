Después de varios meses el “hermanos Emiliozzi” volverá a tener actividad de automovilismo, serán las categorías de APPS las que saldrán a pista con una carrera especial con pilotos invitados, con un buen parque automotor confirmado, hasta el momento, el cual podrá crecer con el correr de los días. 

Si bien todavía no abrió la inscripción, actualizamos los binomios que tenemos confirmados para esta carrera tan especial

BINOMIOS PROMOCIONAL 1100 
PILOTO TITUALRPILOTO INVITADO
STRACQUADAINI BRAIANLucas Bayala
FUCCI BERNARDO Martín Laborda
SERRA MANUELJusto Vivarelli
MENTASTY MANUELNano Matta
LATORRE BENJAMÍNEmiliano Juez
MESSLER FACUNDOLeo Gelso
BENAGLIA MATEOMartín Collodoro
NOCETTI FACUNDOGonzalo Picone
TARTUFERI DIEGONicolas Rojas
PENDAS GUSTAVOGastón Maggi
BUONANDUCCI ALEJANDROPablo Fasano
BENAGLIA MARTÍNNicolás Benito
GISLER GONZALOTomas Lardapide
GISLER ROBERTOJuanjo Cassou
MACALUSO CARLOSHernán Toscano
  
BINOMIOS MONOAMRCA 1100 
PILOTO TITULARPILOTO INVITADO
CIRIOLI LEOPOLDOLucas Bayala
COLLODORO MARTÍNDaniel Crevatin
GELSO LEOJusto Vivarelli
SPINELLA JESÚSMartín Laborda
JUEZ EMILIANOSantiago Lantella
RICIUTTI ESTEBANMiguel Cangelaro
NIEVES TOMASGabriel Melian
CARDONE FACUNDO Agustín Gajate
GELSO AGUSTÍNManuel Mentasty
MEDINA FACUNDOJoaquín Melo
ALVAREZ FACUNDOJoaquín Deucedes
MARCILLA ALEJANDROA CONFIRMAR
DI VITTO FAUSTOOctavio Di Vito (hermano)
RODRÍGUEZ JORGEA CONFIRMAR
LEBRERO RICARDOA CONFIRMAR
MENDIA LUCASNico Rojas
ROMÁN LAUTAROMateo Benaglia
VALISI DIEGOA CONFIRMAR
CASSOU J. JOSÉValentino Spinella
CANOSO SANTINOGerardo Giacomasso
ELISIRI RAMIRONico Benito
GOROSTIETA XAVIERBraian Stracquadaini
MARTINELLI J. JOSÉA CONFIRMAR
ETCHECOLATZ GONZALOFelipe Martini
  
BINOMIOS COPA GOL 
PILOTO TITULARPILOTO INVITADO
MAROTTA LEOMartín Laborda
LEONETTI EDDIEAgustín Gelso
FORNES OSCARMariano Fornes
ACEVEDO JUAN PABLOMarcos Esnal
LATORRE EMILIANOSantiago Tambucci
MANTELLI ANDRESNicolás Villamayor
CONIGLIO PABLOGuido Vernice
DEMATEO PABLOEmiliano Juez
GISLER ALDOEnzo Galman
GODOY MATIAScorre solo
NICOLAS LAPPANOLucas Bayala
Oscar FernandezJavier Preyssegger