En una jornada inmejorable desde lo climático, las tres categorías visitaron el escenario albinegro y brindaron un buen espectáculo que se extendió hasta pasadas las 17 horas.

La Monomarca entregó dos buenas carreras, que tuvieron como actores principales a Martín Zaldúa, Alan Wagner y Pedro Goyeneche, que pelearon por el triunfo en ambas competencias.

En la primera de ellas fue Martín Zaldúa quien dominó de principio a fin, con Goyeneche y Wagner como escoltas, quienes tuvieron un intenso duelo.

En la segunda final la historia se repitió: los mismos tres nombres interaccionaron por el triunfo. En la primera parte, Pedro Goyeneche dominó con Zaldúa y Wagner pegados. La carrera se paró con bandera roja promediando la misma por el vuelco de Luciano Metro.

Mientras retiraban el auto del olavarriense, que no sufrió lesiones físicas, cuando estaban en la grilla de partida Goyeneche tuvo que abandonar por un inconveniente eléctrico, por lo que la segunda parte de la carrera fue un mano a mano entre Wagner y Zaldúa, quienes llegaron en ese orden. El tercer lugar quedó en manos de Nicolás Rojas, que estuvo al mando del Fiat de Lucas Mendía.

En la Promocional, Braian Stracquadaini fue el ganador con autoridad. Cuando el azuleño tomó la punta, hizo una diferencia que le permitió terminar la prueba con tranquilidad. Enzo Galman lideró la primera parte de la carrera con el Renault, pero un problema en la caja lo fue retrasando y no pudo pugnar por el triunfo.

Con Stracquadaini escapado en la punta, el actual campeón Gonzalo Picone se aseguró el segundo puesto para volver a sumar puntos muy importantes, mientras que Gustavo Pendas completó el podio.

La Fórmula Azul llevó a cabo las habituales dos finales y Natalio Jugón dominó de principio a fin, siendo contundente en ambas. Magdalena Cos cerró un gran fin de semana, siendo segunda en la primera final y tercera en la otra. Por su parte, Lucas Montoya también tuvo dos podios, siendo tercero y segundo respectivamente.

FINAL PROMOCIONAL

1 Braian Stracquadaini

2 Gonzalo Picone

3 Gustavo Pendas – Zabala

4 Daniel Stangel

5 Galman – Gorostieta

6 Guillermo Grierson

7 Walter Peralta

8 Coki Larraburu

9 Emanuel Puccini

10 Cristian Marotta

FINAL MONOMARCA TITULARES

1 Martín Zaldúa

2 Pedro Goyeneche

3 Alan Wagner

4 Lucas Mendía

5 Bernardo Linares

6 Damián Telechea

7 Fabián Campos

8 Agustín Aragón

9 Ignacio Pezzucchi

10 Luciano Metro

FINAL MONOMARCA INVITADOS

1 Alan Wagner

2 Martín Zaldúa

3 Mendía / Rojas

4 Matías González

5 Damián Telechea

6 Ignacio Pezzucchi

7 Sergio Soraiz

8 Agustín Aragón

9 Bernardo Linares

10 Troia / Lubert

FINAL 1 FÓRMULA AZUL

1 Natalio Jugón

2 Magdalena Cos

3 Lucas Montoya

4 Gerónimo Pomphile

5 Escudero / Escudero

6 Miguel Panelo

7 Santiago Louge

8 Sandro Dinapole

9 Ángel Igoa

10 Leo Rotondo

FINAL 2 FÓRMULA AZUL

1 Natalio Jugón

2 Lucas Montoya

3 Magdalena Cos

4 Escudero / Escudero

5 Ángel Igoa

6 Santiago Louge

7 Daniel Novas