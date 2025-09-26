Con el auto atendido por Roberto Pico y motorizado por Aizpun, Rojas cumplió su segunda participación de la temporada y se mostró competitivo desde los entrenamientos hasta la final.

“Muy contento por el resultado que conseguimos en San Jorge, en nuestro regreso a la categoría conseguir un cuarto lugar es muy positivo para nosotros. Fuimos competitivos desde la primera tanda libre hasta la final”, destacó el olavarriense.

El fin de semana no estuvo exento de complicaciones: “Para esta carrera se trabajó mucho, se vio reflejado desde que salimos a pista, lo único negativo fue la rotura del motor de correr en la segunda clasificación. Por eso en la serie y final corrimos con el motor de repuesto que tenía una diferencia de potencia y además poner 10 kilos. Pero se hizo un buen trabajo, apostando al ritmo de carrera”.

A la hora de analizar el desarrollo de la final, Rojas explicó: “Buscamos una puesta a punto para poder avanzar con el correr de las vueltas y llegar enteros al final de la carrera, fuimos esperando la carrera para poder superar autos y aprovechar las situaciones que se fueron dando”.

Con este resultado, el representante de Olavarría se va con un balance positivo y ya piensa en continuar por el mismo camino en las próximas fechas.