En una jornada a pleno sol la Clase Tres cerró el espectáculo en el “Parque de la Velocidad” con la segunda y definitiva tanda de clasificación que quedó en manos de Luciano González con el Toyota Etios.

El segundo lugar quedó para Matías Canapino, que tuvo problemas en la transmisión de su Chevrolet, pero le alcanzó con el tiempo de ayer para ser escolta. El tercer puesto fue para Luciano Viana.

Franco Fauret cerró un buen sábado y consiguió quedar dentro de los diez primeros, el juarense fue 8vo, quedando por delante de Nicolás Pezzucchi que ingresó de buena manera a la categoría con el Ford Fiesta Kinectic.