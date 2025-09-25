El ejercicio 2025 de APPS sigue sufriendo novedades, buscando terminar la temporada de la mejor manera posible, dando espacio entre carrera y carrera.

La fecha siguiente será el fin de semana del 11 y 12 de octubre, con pilotos invitados en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.

Las modificaciones comienzan a partir de la octava fecha, que en un principio estaba pactada para el 23 de noviembre en Azul. Esta se adelantó al 2 de ese mismo mes, manteniendo el “Óscar Mauricio Franco” como escenario.

La novena y décima fecha tienen la fecha confirmada, 30 de noviembre y 21 de diciembre, pero resta definir en qué escenario se desarrollarán: para ocupar estas dos fechas se barajan tres opciones: Olavarría, Azul y San Cayetano.