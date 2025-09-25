APPS
Cambios en el calendario 2025
En la jornada de este jueves se informaron cambios en el calendario de APPS, que está buscando la mejor manera de cerrar la temporada. Luego de la visita al AMCO en octubre, se correrá el 2 de noviembre en Azul.
El ejercicio 2025 de APPS sigue sufriendo novedades, buscando terminar la temporada de la mejor manera posible, dando espacio entre carrera y carrera.
La fecha siguiente será el fin de semana del 11 y 12 de octubre, con pilotos invitados en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.
Las modificaciones comienzan a partir de la octava fecha, que en un principio estaba pactada para el 23 de noviembre en Azul. Esta se adelantó al 2 de ese mismo mes, manteniendo el “Óscar Mauricio Franco” como escenario.
La novena y décima fecha tienen la fecha confirmada, 30 de noviembre y 21 de diciembre, pero resta definir en qué escenario se desarrollarán: para ocupar estas dos fechas se barajan tres opciones: Olavarría, Azul y San Cayetano.