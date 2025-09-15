Canapino ganó la segunda carrera consecutiva luego de su triunfo el pasado 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y la de esta 11ª fecha es su tercer halago en la temporada.

El “Titán” de Arrecifes, que había largado desde el mejor lugar en la grilla, solo necesitó llegar primero a la curva inicial para tomar una distancia tranquilizadora de su inmediato perseguidor, Julián Santero, que con el Ford Mustang solo se limitó a seguir el ritmo veloz del ex piloto internacional.

En la vuelta 12, luego del despiste del piloto De Carlo y ante el ingreso del Pace Car, el relanzamiento fue también a favor de Canapino que desde allí estableció diferencias para culminar sin sobresaltos en el primer lugar y quedarse, no solo con la carrera sino con la punta de la Copa de Oro.

Segundo llegó el campeón Julián Santero, con el Ford Mustang; tercero, Santiago Mangoni, Chevrolet Camaro; cuarto, el uruguayo Mauricio Lambiris; y quinto, Otto Fritzler, Toyota Camry, que tuvo un ligero despiste hacia el final de la carrera.

Próxima carrera: 5 de octubre, Autódromo de la ciudad de San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires.

Prensa ACTC