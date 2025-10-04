Canapino, líder de la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros y ganador de las últimas dos competencias, se mantuvo expectante en los dos entrenamientos y a la hora de la vuelta rápida le sacó el mejor provecho a su Chevrolet Camaro para establecer un giro ideal y poner su nombre en lo más alto del día sábado, tras marcar un tiempo de: 1.25.779/1000

Segundo y de gran trabajo, quedó Facundo Chapur con el Torino NG del equipo Trotta Competición que logró su mejor vuelta cuando expiraba la tanda, para quedar a 471/1000 de Canapino , tercero, Matías Rossi, con el Toyota Camry a 638/1000, cuarto, Nicolás Bonelli, Ford Mustang, a 649/1000 y quinto, el Campeón, Julián Santero, también con Ford Mustang, a 689/1000 del más rápido Canapino.

A Mariano Werner, líder de los dos entrenamientos, las autoridades de la prueba le retiraron el tiempo de vuelta luego de que el entrerriano golpeara el cono limitador cuando estaba segundo. Finalmente se ubicó en la posición 33ª. en la clasificación general.

Con este resultado, este domingo y por la 12ª. fecha del campeonato 2025 del TC, a las 10.10 hs. de la mañana se pondrá en marcha la primera con Agustín Canapino y Nicolás Bonelli, en la primera fila, un Chevrolet y un Ford, el viejo duelo del TC.

A las 10.35 hs., arrancará la segunda batería, con Facundo Chapur y el Campeón Julián Santero, compartiendo la primera fila, en tanto que a las 11.00 hs. se iniciará la tercera y última serie con Matías Rossi, ambos tripulando un Toyota Camry que atiende el mismo equipo, el Pradecon Racing.

Fuente: ACTC