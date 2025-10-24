La final de las TC Pick Up tenía largado adelante a Agustín Canapino y a Juan Pablo Gianini en la primera fila, a Andrés Jakos y Germán Todino en la segunda, a Matías Rodríguez y a Juan José Ebarlín en la tercera, a Hernán Palazzo y Tomás Abdala en la cuarta y a Marcos Castro y a Mariano Werner en la quinta.

La largada fue con piso seco; por lo tanto, largaron encolumnados de a dos. Con cielo plomizo y con amenaza de lluvia, Canapino y Gianini comenzaron a pelear por tomar la punta. El de Salto fue por fuera, aventajó unos metros a Canapino, pero el de Arrecifes se recuperó en el momento justo para tomar la delantera. Todino superaba a Jakos y era tercero, y quinto Matías Rodríguez.

El abandono de Ruggiero, producto de la rotura del motor, hizo que Canapino avisara por radio que había aceite en pista.

Werner, que había largado en el 10° lugar, mantenía la posición sin poder avanzar. Ganaba Canapino; segundo, Gianini; tercero, Todino; cuarto, Jakos; quinto, Matías Rodríguez; sexto, Palazzo; séptimo, Ebarlín; octavo, Abdala; noveno, Castro; y décimo, Werner.

Gianini comenzó el ataque sobre Canapino. En la parte interna del trazado platense buscaba entrar en la succión de la Chevrolet y lo logró. El de Salto fue por fuera en todo el curvón y, antes de llegar a la siguiente curva, metió la nueva Ford Ranger por delante para ser el nuevo puntero.

Cumplido el primer tercio, la lluvia comenzó a caer tenuemente. Mandaba Gianini; segundo, Canapino; tercero, Todino. Un toque entre Jakos y Palazzo provocó que se fueran afuera. Jakos pasó por los boxes haciendo abandono de la carrera.

Comenzaba el final de la carrera con Gianini adelante; segundo, Canapino; tercero, Todino; cuarto, Matías Rodríguez; quinto, Ebarlín; sexto, Werner; séptimo, Tobías Martínez; y luego Lambiris, Jack y Fain para completar los diez mejores.

El limpiaparabrisas encendido en la Chevrolet de Canapino indicaba que había que mantenerse en pista. A cuatro giros del final, Gianini iba de costado en pleno curvón y ponía toda su experiencia para terminar una carrera complicadísima.

Entrando a la recta, Gianini perdió el control, se pasó y quedó en el pasto. Tomó la punta Canapino; segundo, Todino; tercero, Rodríguez; y cuarto, Gianini.

Entrando a la recta para la última vuelta, Todino lo pasó a Canapino para ser puntero. Pero en pleno curvón “el gaucho de Rivera” se fue afuera y lo mismo sucedió con Canapino, Ebarlín, Todino, Gianini, Lambiris y el resto de los participantes.

El de Arrecifes pudo salir rápidamente y, sin nadie detrás, consiguió una victoria inolvidable. Segundo llegó Ebarlín y tercero Gastón Mazzacane.