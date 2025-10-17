Cerró la inscripción con 51 anotados
La inscripción para la séptima fecha del campeonato de las tres categorías de APPS cerró en la noche del jueves con un total de 51 protagonistas. La actividad comenzará desde las 10 del sábado.
APPS se prepara para retornar al autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría para desarrollar la séptima fecha del calendario que tendrá un puntaje especial, por lo que será muy importante para los aspirantes del campeonato.
En total serán 51 los presentes, siendo la Monomarca la más numerosa con 23 unidades, mientras que la Promocional tendrá 17 y la Copa Gol 11.
MONOMARCA (23)
1- RICIUTTI ESTEBAN
3- CIRIOLI LEOPOLDO
4- JUEZ EMILIANO
6- COLLODORO MARTÍN
7- CARDONE FACUNDO
8- ÁLVAREZ FACUNDO
10- NIEVES TOMÁS
11- MEDINA FACUNDO
12- OLIVERA MATÍAS
16- RODRÍGUEZ JORGE
19- ANDERSSON JONATAN
20- ELISIRI RAMIRO
22- LEBRERO RICARDO
40- GUISASOLA IGNACIO
50- ROMAN LAUTARO
77- GELSO LEO
86- MENDIA LUCAS
91- DI VITO FAUSTO
92- CANOZO SANTINO
107- GELSO AGUSTÍN
108- MARTINELLI J. JOSÉ
180- SPINELLA JESÚS
188- XAVIER GOROSTIETA
PROMOCIONAL (16)
2- FUCCI BERNARDO
3- SERRA MANUEL
5- STRACQUADAINI BRAIAN
6- MENTASTY MANUEL
7- LATORRE BENJAMIN
8- BENAGLIA MARTÍN
9- PENDAS GUSTAVO
10- MACALUSO CARLOS
12- BENAGLIA MATEO
14- MESSLER FACUNDO
15- NOCETTI FACUNDO
19- BUONANDUCI ALEJANDRO
33 - LEO SÁNCHEZ
69- GISLER ROBERTO
114- GISLER GONZALO
119- ETCHEVERRY MARCELO
137- TARTUFERI DIEGO
GOL (11)
2- MAROTTA LEO
3- LEONETTI EDDIE
7- CONIGLIO PABLO
9- LATORRE EMILIANO
10- GISLER ALDO
18- LARDAPIDE CRISTIAN
22- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER
33- FORNES OSCAR
42- COBOS RAUL
71- GODOY MATÍAS
86- ACEVEDO JUAN PABLO