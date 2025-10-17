APPS se prepara para retornar al autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría para desarrollar la séptima fecha del calendario que tendrá un puntaje especial, por lo que será muy importante para los aspirantes del campeonato. 

En total serán 51 los presentes, siendo la Monomarca la más numerosa con 23 unidades, mientras que la Promocional tendrá 17 y la Copa Gol 11. 

 MONOMARCA (23) 
1- RICIUTTI ESTEBAN  
3- CIRIOLI LEOPOLDO 
4- JUEZ EMILIANO  
6- COLLODORO MARTÍN 
7- CARDONE FACUNDO  
8- ÁLVAREZ FACUNDO  
10- NIEVES TOMÁS  
11- MEDINA FACUNDO  
12- OLIVERA MATÍAS 
16- RODRÍGUEZ JORGE 
19- ANDERSSON JONATAN 
20- ELISIRI RAMIRO  
22- LEBRERO RICARDO 
40- GUISASOLA IGNACIO  
50- ROMAN LAUTARO 
77- GELSO LEO 
86- MENDIA LUCAS 
91- DI VITO FAUSTO  
92- CANOZO SANTINO 
107- GELSO AGUSTÍN  
108- MARTINELLI J. JOSÉ 
180- SPINELLA JESÚS  
188- XAVIER GOROSTIETA 
 

PROMOCIONAL (16) 
2- FUCCI BERNARDO 
3- SERRA MANUEL  
5- STRACQUADAINI BRAIAN  
6- MENTASTY MANUEL  
7- LATORRE BENJAMIN 
8- BENAGLIA MARTÍN  
9- PENDAS GUSTAVO 
10- MACALUSO CARLOS 
12- BENAGLIA MATEO 
14- MESSLER FACUNDO  
15- NOCETTI FACUNDO  
19- BUONANDUCI ALEJANDRO  
33 -  LEO SÁNCHEZ
69- GISLER ROBERTO 
114- GISLER GONZALO  
119- ETCHEVERRY MARCELO  
137- TARTUFERI DIEGO 
 

GOL (11) 
2- MAROTTA LEO 
3- LEONETTI EDDIE 
7- CONIGLIO PABLO  
9- LATORRE EMILIANO 
10- GISLER ALDO 
18- LARDAPIDE CRISTIAN 
22- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER  
33- FORNES OSCAR 
42- COBOS RAUL 
71- GODOY MATÍAS 
86- ACEVEDO JUAN PABLO