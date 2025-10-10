Cerró la inscripción para la competencia de invitados
En la mañana del viernes se informó que son 55 los anotados entre las tres categorías para la competencia de este fin de semana en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría. La Monomarca será la más numerosa con 28 autos.
Está todo listo para que se lleve adelante la séptima fecha del campeonato de las categorías Monomarca 1100, Promocional 1100 y Copa Gol en el autódromo del AMCO, que recibirá actividad nuevamente luego de 210 días.
La Monomarca contará con un total de 28 binomios, con una muy buena calidad de invitados, entre los cuales estarán los punteros de los campeonatos del Turismo Pista. Nicolás Benito, puntero de la Clase 1, correrá con Ramiro Elisiri; Joaquín Melo lo hará con Facundo Medina; y Felipe Martini, líder de la Clase mayor, correrá con Gonzalo Etchecolatz.
La Promocional presentará un buen número: finalmente serán 16 las parejas presentes, mientras que la Copa Gol llegará con 11 autos.
INSCRIPTOS 7ª FECHA
MONOMARCA (28)
1- RICIUTTI ESTEBAN (CANGELARO MIGUEL)
3- CIRIOLI LEOPOLDO (BAYALA LUCAS)
4- JUEZ EMILIANO (LANTELLA SANTIAGO)
6- COLLODORO MARTÍN (CREVATIN DANIEL)
7- CARDONE FACUNDO (GAJATE AGUSTÍN)
8- ÁLVAREZ FACUNDO (DEUCEDES JOAQUÍN)
10- NIEVES TOMÁS (MELIÁN GABRIEL)
11- MEDINA FACUNDO (MELO JOAQUÍN)
12- OLIVERA MATÍAS (IBARRA DYLAN)
16- RODRÍGUEZ JORGE (LAVIE JUAN CRUZ)
19- ANDERSSON JONATAN (ROMERO NICOLÁS)
20- ELISIRI RAMIRO (BENITO NICOLÁS)
22- LEBRERO RICARDO (PREYSSEGGER JAVIER)
24- GONZALO ETCHECOLATZ (FELIPE MARTINI)
27- SERRANO FRANCISCO (ARANGUREN MARTÍN)
33- BELTRAMELLA SERGIO (BENAGLIA MARTÍN)
40- GUISASOLA IGNACIO (POGGI BERNARDO)
50- ROMÁN LAUTARO (BENAGLIA MATEO)
59- JUAN J. CASSOU (SPINELLA VALENTINO)
77- GELSO LEO (VIVARELLI JUSTO)
86- MENDIA LUCAS (ROJAS NICOLÁS)
91- DI VITO FAUSTO (DI VITO OCTAVIO)
92- CANOZO SANTINO (GIACOMASSO GERARDO)
107- GELSO AGUSTÍN (MENTASTY MANUEL)
108- MARTINELLI J. JOSÉ (FERNÁNDEZ JUAN MANUEL)
115- LINARES BERNARDO (BRION ANDRÉS)
180- SPINELLA JESÚS (LABORDA MARTÍN)
188- XAVIER GOROSTIETA (STRACQUADAINI BRAIAN)
PROMOCIONAL (16)
2- FUCCI BERNARDO (LABORDA MARTÍN)
3- SERRA MANUEL (VIVARELLI JUSTO)
5- STRACQUADAINI BRAIAN (BAYALA LUCAS)
6- MENTASTY MANUEL (MATTA NICOLÁS)
7- LATORRE BENJAMÍN (JUEZ EMILIANO)
8- BENAGLIA MARTÍN (NICOLÁS BENITO)
9- PENDAS GUSTAVO (MAGGI GASTÓN)
10- MACALUSO CARLOS (TOSCANO HERNÁN)
12- BENAGLIA MATEO (COLLODORO MARTÍN)
14- MESSLER FACUNDO (GELSO LEO)
15- NOCETTI FACUNDO (PICONE GONZALO)
19- BUONANDUCI ALEJANDRO (FASANO PABLO)
69- GISLER ROBERTO (CASSOU JUAN JOSÉ)
114- GISLER GONZALO (LARDAPIDE)
119- ETCHEVERRY MARCELO (TIERI FRANCISCO)
137- TARTUFERI DIEGO (ROJAS NICOLÁS)
GOL (11)
2- MAROTTA LEO (MARTÍN LABORDA)
3- LEONETTI EDDIE (GELSO AGUSTÍN)
7- CONIGLIO PABLO (VERNISE GUIDO)
9- LATORRE EMILIANO (CÍPRES SEBASTIÁN)
10- GIALER ALDO (GALMAN ENZO)
18- LARDAPIDE CRISTIAN (ROMERO NICOLÁS)
22- FERNÁNDEZ OSCAR (PREYSSEGGER JAVIER)
33- FORNES OSCAR (FORNES MARIANO)
71- GODOY MATÍAS (HERROBIDART LUCAS)
86- ACEVEDO JUAN PABLO (ESNAL MARCOS NAHUEL)
155- DEMATEO PABLO (JUEZ EMILIANO)