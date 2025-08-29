Cerró la inscripción para la fecha especial
Esta noche cerró la inscripción para la fecha especial que APPS disputará este fin de semana en San Cayetano. La Monomarca tendrá un total de 25 anotados, la Promocional 16 y la Copa Gol 10.
El autódromo “Parque” del Club Independiente recibirá a las 3 categorías de APPS que tendrán un parque de 51 unidades entre todas.
Recordemos que el domingo se disputarán dos fechas, por la mañana será la 5ta mientras que luego se correrá la sexta. Para ambas habrá un sprint para la Copa Gol y dos para la Promocional y Monomarca, respectivamente.
Los anotados para la 5ta y 6ta fecha:
MONOMARCA (25)
1- RICIUTTI ESTEBAN
3- CIRIOLI LEOPOLDO
4- JUEZ EMILIANO
6- COLLODORO MARTÍN
7- CARDONE FACUNDO
8- ÁLVAREZ FACUNDO
10- NIEVES TOMÁS
11- MEDINA FACUNDO
12- OLIVERA MATIAS
16- RODRÍGUEZ JORGE
19- ANDERSSON JONATAN
20- ELISIRI RAMIRO
22- LEBRERO RICARDO
50- ROMÁN LAUTARO
55- MARCILLA ALEJANDRO
58- VALISI DIEGO
77- GELSO LEO
81- VALLONI FEDERICO (suspenso
86- MENDIA LUCAS
91- DI VITO FAUSTO
92- CANOZO SANTINO
107- GELSO AGUSTÍN
108- MARTINELLI J. JOSÉ
167- ELISIRI FEDERICO
180- SPINELLA JESÚS
PROMOCIONAL (16)
2- FUCCI BERNARDO
3- SERRA MANUEL
5- STRACQUADAINI BRAIAN
6- MENTASTY MANUEL
7- LATORRE BENJAMIN
8- BENAGLIA MARTÍN
9- PENDAS GUSTAVO
12- BENAGLIA MATEO
14- MESSLER FACUNDO
15- NOCETTI FACUNDO
19- BUONANDUCI ALEJANDRO
33- SÁNCHEZ LEO
69- GISLER ROBERTO
114- GISLER GONZALO
119- ETCHEVERRY MARCELO
137- TARTUFERI DIEGO
GOL (10)
2- MAROTTA LEO
3- LEONETTI EDDIE
9- LATORRE EMILIANO
22- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER
33- FORNES OSCAR
42- COBOS RAUL
71- GODOY MATÍAS
86- ACEVEDO JUAN PABLO
98- QUILES ALEJANDO/ LAPANO
155- DEMATEO PABLO