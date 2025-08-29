El autódromo “Parque” del Club Independiente recibirá a las 3 categorías de APPS que tendrán un parque de 51 unidades entre todas.

La Promocional contará con 16 unidades
Recordemos que el domingo se disputarán dos fechas, por la mañana será la 5ta mientras que luego se correrá la sexta. Para ambas habrá un sprint para la Copa Gol y dos para la Promocional y Monomarca, respectivamente.

La Copa Gol, sigue complicada con el parque, serán 10 los presentes
Los anotados para la 5ta y 6ta fecha:

MONOMARCA  (25)

1- RICIUTTI ESTEBAN 
3- CIRIOLI LEOPOLDO
4- JUEZ EMILIANO 
6- COLLODORO MARTÍN
7- CARDONE FACUNDO 
8- ÁLVAREZ FACUNDO 
10- NIEVES TOMÁS 
11- MEDINA FACUNDO 
12- OLIVERA MATIAS 
16- RODRÍGUEZ JORGE
19- ANDERSSON JONATAN
20- ELISIRI RAMIRO 
22- LEBRERO RICARDO
50- ROMÁN LAUTARO
55- MARCILLA ALEJANDRO
58- VALISI DIEGO
77- GELSO LEO
81- VALLONI FEDERICO (suspenso
86- MENDIA LUCAS
91- DI VITO FAUSTO 
92- CANOZO SANTINO
107- GELSO AGUSTÍN 
108- MARTINELLI J. JOSÉ
167- ELISIRI FEDERICO 
180- SPINELLA JESÚS

PROMOCIONAL  (16)

2- FUCCI BERNARDO
3- SERRA MANUEL 
5- STRACQUADAINI BRAIAN 
6- MENTASTY MANUEL 
7- LATORRE BENJAMIN
8- BENAGLIA MARTÍN 
9- PENDAS GUSTAVO
12- BENAGLIA MATEO
14- MESSLER FACUNDO 
15- NOCETTI FACUNDO 
19- BUONANDUCI ALEJANDRO 
33- SÁNCHEZ LEO
69- GISLER ROBERTO
114- GISLER GONZALO 
119- ETCHEVERRY MARCELO 
137- TARTUFERI DIEGO


GOL (10)

2- MAROTTA LEO
3- LEONETTI EDDIE
9- LATORRE EMILIANO
22- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER 
33- FORNES OSCAR
42- COBOS RAUL
71- GODOY MATÍAS
86- ACEVEDO JUAN PABLO
98- QUILES ALEJANDO/ LAPANO
155- DEMATEO PABLO