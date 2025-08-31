En una jornada complicada desde lo climático por una intensa niebla que se mantuvo gran parte del día y la llovizna que se hizo presente por momentos.

En cuanto a lo deportivo, la clasificación fue especial, se realizó al estilo Fórmula Uno lo que le dio un atractivo interesante a esta jornada de sábado.

En la Copa Gol la pole quedó para Eddie Leonetti, seguido por Leo Marotta y la tercera colocación quedó para Raúl Cobos.

En cuanto a la Promocional el mejor tiempo quedó para Manuel Serra con Martín Benaglia y el tercer lugar fue para Brian Stracquadaini.

En la Monomarca el mejor fue Facundo Medina en una entretenida clasificación, escoltado por Facundo Cardone y tercero quedó Emiliano Juez.

Una vez terminada la actividad en pista, se llevó a cabo el sorteo para la clasificación de la sexta fecha. En la Monomarca Jorge Rodríguez sacó la bolilla con el número uno, mientras que en la Promocional fue para Leo Sánchez y Matías Godoy en la Copa Gol.