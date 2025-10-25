Franco Colapinto tomó contacto con el “Hermanos Rodríguez” por segunda vez en el día con el Alpine A525 ocupando el 18vo puesto quedando por delante de Pierre Gasly que fue 20mo, girando con neumáticos blandos y medios estableciendo 1m18s721 con el primer compuesto siendo 0s473 más veloz que su compañero.

Max Verstappen consiguió girar en 1m17s392 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que su unidad cuenta con un potencial como para ir en busca del triunfo y continuar descontándole puntos al líder del torneo Oscar Piastri.

La tercera colocación fue para Kimi Antonelli con el Mercedes que superó a Lando Norris, y Lewis Hamilton (Ferrari), en las cinco primeras colocaciones.

Luego se ubicaron George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) para completar los diez primeros puestos.