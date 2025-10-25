Colapinto cerró el viernes en México
Se llevó a cabo al segunda practica libre para la Fórmula 1 en el Gran Premio de México. El piloto argentino ocupó el 18vo puesto. Max Verstappen fue el más veloz con el Red Bull seguido por Charles Leclerc con la Ferrari.
Franco Colapinto tomó contacto con el “Hermanos Rodríguez” por segunda vez en el día con el Alpine A525 ocupando el 18vo puesto quedando por delante de Pierre Gasly que fue 20mo, girando con neumáticos blandos y medios estableciendo 1m18s721 con el primer compuesto siendo 0s473 más veloz que su compañero.
Max Verstappen consiguió girar en 1m17s392 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que su unidad cuenta con un potencial como para ir en busca del triunfo y continuar descontándole puntos al líder del torneo Oscar Piastri.
La tercera colocación fue para Kimi Antonelli con el Mercedes que superó a Lando Norris, y Lewis Hamilton (Ferrari), en las cinco primeras colocaciones.
Luego se ubicaron George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) para completar los diez primeros puestos.
Mañana a partir desde las 14:30 de Argentina, este sábado se realizará la última sesión de entrenamientos y posteriormente, desde las 18:00, estará desarrollándose la clasificación del GP mexicano.
POS. N° PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS. 1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.392 33 2 16 Charles Leclerc Ferrari 0.153 32 3 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.174 26 4 4 Lando Norris McLaren 0.251 30 5 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.300 29 6 63 George Russell Mercedes 0.437 32 7 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0.491 31 8 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.546 28 9 55 Carlos Sainz Williams 0.547 33 10 18 Lance Stroll Aston Martin 0.562 29 11 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.826 32 12 81 Oscar Piastri McLaren 0.840 30 13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 0.874 30 14 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.889 29 15 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.931 29 16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.956 29 17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1.050 33 18 43 Franco Colapinto Alpine 1.329 30 19 23 Alexander Albon Williams 1.463 30 20 10 Pierre Gasly Alpine 1.802 29