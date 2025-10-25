Franco Colapinto tomó contacto con el “Hermanos Rodríguez” por segunda vez en el día con el Alpine A525 ocupando el 18vo puesto quedando por delante de Pierre Gasly que fue 20mo, girando con neumáticos blandos y medios estableciendo 1m18s721 con el primer compuesto siendo 0s473 más veloz que su compañero.

Max Verstappen consiguió girar en 1m17s392 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que su unidad cuenta con un potencial como para ir en busca del triunfo y continuar descontándole puntos al líder del torneo Oscar Piastri.

La tercera colocación fue para Kimi Antonelli con el Mercedes que superó a Lando Norris, y Lewis Hamilton (Ferrari), en las cinco primeras colocaciones.

Luego se ubicaron George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) para completar los diez primeros puestos.

Mañana a partir desde las 14:30 de Argentina, este sábado se realizará la última sesión de entrenamientos y posteriormente, desde las 18:00, estará desarrollándose la clasificación del GP mexicano.

POS.PILOTOAUTOTIEMPO / DIF.VTAS.
11Max VerstappenRed Bull Racing1:17.39233
216Charles LeclercFerrari0.15332
312Kimi AntonelliMercedes0.17426
44Lando NorrisMcLaren0.25130
544Lewis HamiltonFerrari0.30029
663George RussellMercedes0.43732
722Yuki TsunodaRed Bull Racing0.49131
814Fernando AlonsoAston Martin0.54628
955Carlos SainzWilliams0.54733
1018Lance StrollAston Martin0.56229
1130Liam LawsonRacing Bulls0.82632
1281Oscar PiastriMcLaren0.84030
1331Esteban OconHaas F1 Team0.87430
146Isack HadjarRacing Bulls0.88929
155Gabriel BortoletoKick Sauber0.93129
1627Nico HulkenbergKick Sauber0.95629
1787Oliver BearmanHaas F1 Team1.05033
1843Franco ColapintoAlpine1.32930
1923Alexander AlbonWilliams1.46330
2010Pierre GaslyAlpine1.80229