El argentino fue el mejor del equipo Alpine y partirá este domingo por delante de su compañero, Pierre Gasly. La "pole" se la llevó Max Verstappen con récord incluido.

La prestación del Alpine no le permitió a Franco Colapinto superar el primer corte clasificatorio del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el veloz autódromo de Monza, en donde quedó ubicado 18° en la sesión tras marcar 1m19s992.

El piloto argentino completó un total de nueve giros, utilizando tres juegos de neumáticos de compuesto blando nuevos, y obteniendo su mejor paso en el cierre de la tanda en donde quedó por delante de su compañero Pierre Gasly.

Ante la sanción de Isack Hadjarel argentino avanza una colocación y partirá desde el 17mop lugar en al final de mañana.