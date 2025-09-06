Colapinto clasificó 18vo en Monza
La Fórmula 1 llegó a Monza para disputar un nuevo Gran Premio, la pole quedó para Maz Verstappen. El argentino Franco Colapinto se ubicó en el 18vo puesto
El argentino fue el mejor del equipo Alpine y partirá este domingo por delante de su compañero, Pierre Gasly. La "pole" se la llevó Max Verstappen con récord incluido.
La prestación del Alpine no le permitió a Franco Colapinto superar el primer corte clasificatorio del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el veloz autódromo de Monza, en donde quedó ubicado 18° en la sesión tras marcar 1m19s992.
El piloto argentino completó un total de nueve giros, utilizando tres juegos de neumáticos de compuesto blando nuevos, y obteniendo su mejor paso en el cierre de la tanda en donde quedó por delante de su compañero Pierre Gasly.
Ante la sanción de Isack Hadjarel argentino avanza una colocación y partirá desde el 17mop lugar en al final de mañana.