El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista, impidiéndole alcanzar su objetivo.

De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1m17s546) y Lance Stroll (Aston Martin).

En una ajustada definición, que se extendió hasta el último segundo, Lando Norris logró el mejor tiempo de la clasificación mexicana y con el McLaren consiguió girar en 1m15s586 (a 204,990 km/h) para superar a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s262) y Lewis Hamilton (a 0s352), ratificando el buen rendimiento de su MCL39 en el último test.

Norris alcanzó su quinta «pole» en la temporada y la 14.ª personal en Fórmula 1 (no la conseguía desde Bélgica); además, le brindó al equipo de Woking el mejor lugar de largada en la pista azteca desde 1990 con el austríaco Gerhard Berger (conduciendo el MP4/5B), con la variante de 4.421 metros.

La cuarta posición le correspondió al Mercedes de George Russell (a 0s448), seguido por el Red Bull del campeón Max Verstappen (a 0s484), uno de los candidatos en el certamen, y el otro Mercedes de su compañero Kimi Antonelli (a 0s532). Posteriormente se alineó Carlos Sainz con el Williams y el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien sigue sin poder plasmar en pista una posición más avanzada.

POS.PILOTOAUTOCLAS. 1CLAS. 2CLAS. 3
14Lando NorrisMcLaren1:16.8991:16.2521:15.586
216Charles LeclercFerrari1:17.0241:16.6581:15.848
344Lewis HamiltonFerrari1:16.7361:16.4581:15.938
463George RussellMercedes1:16.8951:16.5371:16.034
51Max VerstappenRed Bull Racing1:17.0761:16.6051:16.070
612Kimi AntonelliMercedes1:17.2911:16.7731:16.118
755Carlos SainzWilliams1:17.1711:16.6071:16.172
881Oscar PiastriMcLaren1:17.1581:16.7371:16.174
96Isack HadjarRacing Bulls1:16.7331:16.8041:16.252
1087Oliver BearmanHaas F1 Team1:17.0401:16.7871:16.460
1122Yuki TsunodaRed Bull Racing1:17.2341:16.816
1231Esteban OconHaas F1 Team1:16.9481:16.837
1327Nico HulkenbergKick Sauber1:17.2511:17.016
1414Fernando AlonsoAston Martin1:17.2321:17.103
1530Liam LawsonRacing Bulls1:16.9611:18.072
165Gabriel BortoletoKick Sauber1:17.412
1723Alexander AlbonWilliams1:17.490
1810Pierre GaslyAlpine1:17.546
1918Lance StrollAston Martin1:17.606
2043Franco ColapintoAlpine1:17.670