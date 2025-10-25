Colapinto clasificó 20.º para el GP de México
Un leve despiste le impidió al argentino mejorar su registro con el Alpine en el cierre de la primera tanda clasificatoria. Lando Norris con el McLaren se quedó con el mejor tiempo para el Gran Premio de México.
El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista, impidiéndole alcanzar su objetivo.
De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1m17s546) y Lance Stroll (Aston Martin).
En una ajustada definición, que se extendió hasta el último segundo, Lando Norris logró el mejor tiempo de la clasificación mexicana y con el McLaren consiguió girar en 1m15s586 (a 204,990 km/h) para superar a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s262) y Lewis Hamilton (a 0s352), ratificando el buen rendimiento de su MCL39 en el último test.
Norris alcanzó su quinta «pole» en la temporada y la 14.ª personal en Fórmula 1 (no la conseguía desde Bélgica); además, le brindó al equipo de Woking el mejor lugar de largada en la pista azteca desde 1990 con el austríaco Gerhard Berger (conduciendo el MP4/5B), con la variante de 4.421 metros.
La cuarta posición le correspondió al Mercedes de George Russell (a 0s448), seguido por el Red Bull del campeón Max Verstappen (a 0s484), uno de los candidatos en el certamen, y el otro Mercedes de su compañero Kimi Antonelli (a 0s532). Posteriormente se alineó Carlos Sainz con el Williams y el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien sigue sin poder plasmar en pista una posición más avanzada.
POS. N° PILOTO AUTO CLAS. 1 CLAS. 2 CLAS. 3 1 4 Lando Norris McLaren 1:16.899 1:16.252 1:15.586 2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.024 1:16.658 1:15.848 3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.736 1:16.458 1:15.938 4 63 George Russell Mercedes 1:16.895 1:16.537 1:16.034 5 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.076 1:16.605 1:16.070 6 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.291 1:16.773 1:16.118 7 55 Carlos Sainz Williams 1:17.171 1:16.607 1:16.172 8 81 Oscar Piastri McLaren 1:17.158 1:16.737 1:16.174 9 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:16.733 1:16.804 1:16.252 10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:17.040 1:16.787 1:16.460 11 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:17.234 1:16.816 – 12 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:16.948 1:16.837 – 13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:17.251 1:17.016 – 14 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:17.232 1:17.103 – 15 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.961 1:18.072 – 16 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:17.412 – – 17 23 Alexander Albon Williams 1:17.490 – – 18 10 Pierre Gasly Alpine 1:17.546 – – 19 18 Lance Stroll Aston Martin 1:17.606 – – 20 43 Franco Colapinto Alpine 1:17.670 – –