El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista, impidiéndole alcanzar su objetivo.

De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1m17s546) y Lance Stroll (Aston Martin).

En una ajustada definición, que se extendió hasta el último segundo, Lando Norris logró el mejor tiempo de la clasificación mexicana y con el McLaren consiguió girar en 1m15s586 (a 204,990 km/h) para superar a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s262) y Lewis Hamilton (a 0s352), ratificando el buen rendimiento de su MCL39 en el último test.

Norris alcanzó su quinta «pole» en la temporada y la 14.ª personal en Fórmula 1 (no la conseguía desde Bélgica); además, le brindó al equipo de Woking el mejor lugar de largada en la pista azteca desde 1990 con el austríaco Gerhard Berger (conduciendo el MP4/5B), con la variante de 4.421 metros.