En un Gran Premio difícil por la alta temperatura, el piloto argentino debió agregar la dificultad de manejar el A525 durante una gran cantidad de vueltas con un mismo set de neumáticos que puso en condiciones extremas a su monoplaza.

Largó con neumáticos blandos y se mostró competitivo, luego de una muy buena largada en la cual superó a Lance Stroll (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Yuki Tsunoda (Red Bull), para ubicarse en el 13.º lugar hasta que ingresó a boxes para cambiar neumáticos en la vuelta 15. Cambió por el compuesto medio, retornando en el 18.º lugar, y se mantuvo en pista hasta el final. Consiguió avanzar a medida que sus rivales ingresaron a boxes, confirmando que la estrategia era la correcta hasta ese momento, esperando alguna neutralización que le diera la posibilidad de volver a cambiar el juego de neumáticos.

Esto no sucedió y el neumático fue perdiendo eficacia por la degradación y, en las últimas vueltas de carrera, cuando marchaba en el 12.º puesto, fue superado por pilotos que contaban con “caucho fresco”: Carlos Sainz, Stroll, Albon y Liam Lawson consiguieron superarlo sin que Colapinto pudiera defenderse y terminó en el 16.º lugar.

El triunfo quedó para George Russell, que se impuso de punta a punta, seguido por Max Verstappen, que en la parte final contuvo a Lando Norris, quien terminó completando el podio. La cuarta colocación fue para el puntero del campeonato, Oscar Piastri, y quinto arribó Kimi Antonelli.