Carburando-Tras varias salidas del Safety Car por distintos incidentes, Colapinto protagonizó grandes sobrepasos en las últimas vueltas y cruzó la bandera a cuadros en la 12° posición. Sin embargo, debido a la penalidad que recibió Kimi Antonelli por el toque que provocó el accidente de Charles Leclerc, avanzó un lugar en el clasificador. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, a pesar de haber estado dentro del Top 10, finalizó 17°.

El gran protagonista de la carrera fue Oscar Piastri. El australiano de McLaren dominó de punta a punta y, tras el abandono de su compañero Lando Norris, tomó una ventaja importante en la lucha por el campeonato. Con este triunfo se mantiene como líder con 309 puntos, mientras que Norris continúa segundo con 275. La sorpresa la dio Isack Hadjar, quien alcanzó su primer podio en Zandvoort al finalizar tercero con el Racing Bulls.