El piloto argentino logró meterse dentro de los diez primeros lugares en el primer contacto sobre el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con el A525. Esta sesión la dominó Charles Leclerc con la Ferrari.

Comienzo alentador fue el que tuvo Franco Colapinto en la tanda inicial de prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1, quien pudo concretar con el Alpine A525 una muy buena sesión cronometrada al concluir en el noveno puesto.

El piloto argentino afrontó su actividad calzando neumáticos de compuesto duro, al comienzo y al final, completando 22 giros (14 y 8, respectivamente); utilizando dicho juego, tuvo un leve despiste en el tránsito por las eses, tras lo cual hizo una detención en boxes para un chequeo y ajustes en los alerones y la altura.

Con los neumáticos blandos, Colapinto dio otra serie de seis vueltas y consiguió marcar 1m19s331, registro con el cual terminó la actividad ocupando el noveno puesto, a 0s951 de la Ferrari de Charles Leclerc, y por delante de Paul Aron, el piloto de reserva de Alpine, que con el auto de Pierre Gasly quedó 15° a medio segundo del pilarense.

PRÁCTICA LIBRE 1 GP MÉXICO

POS. N.º PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.

1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380 29

2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.107 35

3 27 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.380 27

4 81 Oscar Piastri McLaren +0.404 31

5 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.536 28

6 36 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.617 26

7 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.658 29

8 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.710 29

9 43 Franco Colapinto Alpine +0.951 28

10 23 Alexander Albon Williams +1.004 33

11 6 Isack Hadjar Racing Bulls +1.029 32

12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.092 26

13 89 Patricio O’Ward McLaren +1.300 30

14 72 Frederik Vesti Mercedes +1.309 32

15 61 Paul Aron Alpine +1.482 29

16 50 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.693 27

17 40 Ayumu Iwasa Racing Bulls +1.773 29

18 46 Luke Browning Williams +1.930 31

19 35 Jak Crawford Aston Martin +1.991 29

20 38 Antonio Fuoco Ferrari +2.474 29