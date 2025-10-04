A la hora del 10 de la Republica Argentina comenzó la clasificación para la Fórmula 1 en el circuito de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur. Franco Colapinto venía de ser 16to en la prueba libre 3, lo que le daba la esperanza de pasar el primer corte clasificatorio.

La primera parte de la Q1 vio al argentino con un tiempo competitivo que lo metía dentro del grupo de la 15, pero en la parte final los tiempos bajaron y cayó al lugar 18 y en el giro final cuando buscaba bajar su registro lo perjudicó el tráfico en pista y no consiguió hacerlo.

George Russell sorprendió en grupo decisivo de clasificación al marcar el mejor tiempo con el Mercedes, imponiéndose por sobre Max Verstappen con el Red Bull y la tercera colocación le correspondió al líder del campeonato Oscar Piastri.

El Gran Premio de Singapur se pondrá en marcha este domingo, desde la hora 9:00 de nuestro país, sobre un recorrido de 62 vueltas.

CLASIFICACIÓN F1 GP SINGAPUR

POS. N° PILOTO AUTO CLAS. 1

1 63 George Russell Mercedes 1:29.928

2 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.028

3 81 Oscar Piastri McLaren 1:30.313

4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:30.036

5 4 Lando Norris McLaren 1:29.932

6 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.765

7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.370

8 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:30.214

9 87 Oliver Bearman Haas 1:30.420

10 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.745

11 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:30.715

12 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:30.681

13 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:30.574

14 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:30.820

15 18 Lance Stroll Aston Martin 1:30.949

16 43 Franco Colapinto Alpine 1:30.982

17 31 Esteban Ocon Haas 1:30.989

18 10 Pierre Gasly Alpine 1:31.261

Promedio: 200,153 Km/h.

DESCLASIFICADOS POR TÉCNICA

– 23 Alexander Albon Williams 1:30.775

– 55 Carlos Sainz Williams 1:30.640

