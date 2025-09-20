Franco Colapinto quedó a un paso de superar la primera sesión clasificatoria del Gran Premio de Azerbaijan, debido a que en el cierre cuando intentaba mantenerse en el grupo de los quince pilotos que acceden a la Q2, se golpeó con el Alpine contra el muro de la curva 4 del circuito callejero de Bakú, y quedó trunca su chance.

La situación se produjo cuando terminaba está primera parte de la clasificación y fue segundos después de que su compañero Pierre Gasly se había pasado en el frenaje de dicho sector obligándolo a transitar por la vía de escape.

Hasta allí el argentino había realizado una buena clasificación y se mantuvo dentro de los 15 hasta los segundos finales y en esa última vuelta venía bajando su regristro por lo que el paso al segundo corte clasificatorio era más que probable.

Finalmente quedó en el 16to lugar en la clasificación y a pesar del golpe quedó por delante de Gasly que fue 19no.

La continuidad de la clasificación contó con 6 banderas rojas, en el último corte tuvo los golpes de Charles Leclerc y Oscar Piastri, dos candidatos para la pole, pero también tuvo el agregado de una pasajera lluvia y un incremento del viento que influyó en la prestación de los autos y las condiciones del piso para los diez participantes que definieron el primer puesto, el cual le correspondió a Max Verstappen con el Red Bull.

La segunda colocación quedó para Carlos Sainz, que capitalizó de la mejor manera las alternativas de la clasificación. Liam Lawson ocupó el tercer lugar, mientras que Kimi Antonelli y George Russell completaron los cinco.

La competencia se pondrá en marcha este domingo a la hora 8:00 de Argentina y tendrá una duración de 51 vueltas.

POS. N° PILOTO AUTO CLAS. 1 CLAS. 2 CLAS. 3

1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:41.331 1:41.255 1:41.117

2 55 Carlos Sainz Williams 1:42.635 1:41.675 1:41.595

3 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:42.257 1:41.537 1:41.707

4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:42.247 1:41.464 1:41.717

5 63 George Russell Mercedes 1:41.646 1:41.455 1:42.070

6 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:42.347 1:41.788 1:42.143

7 4 Lando Norris McLaren 1:41.322 1:41.396 1:42.239

8 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:41.656 1:41.647 1:42.372

9 81 Oscar Piastri McLaren 1:41.839 1:41.414 –

10 16 Charles Leclerc Ferrari 1:41.458 1:41.519 –

11 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:42.211 1:41.857 –

12 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:41.821 1:42.183 –

13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:42.511 1:42.277 –

14 18 Lance Stroll Aston Martin 1:42.101 1:43.061 –

15 87 Oliver Bearman Haas 1:42.666 – –

16 43 Franco Colapinto Alpine 1:42.779 – –

17 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:42.916 – –

18 31 Esteban Ocon Haas 1:43.004 – –

19 10 Pierre Gasly Alpine 1:43.139 – –

20 23 Alexander Albon Williams 1:43.778 – –

PROMEDIO: 213,271 Km/h.