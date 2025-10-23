El rendimiento de Collodoro fue sólido de principio a fin, mostrando un ritmo competitivo que le permitió quedarse con una victoria clave en el tramo decisivo del año.

“Revertimos lo sucedido en San Cayetano que había sido un finde muy amargo y ahora logramos revertirlo y sumar una buena cantidad de puntos. Quedan dos fechas que van a ser a matar a morir y vamos a ir con todo”, expresó el olavarriense tras la carrera.

La competencia tuvo momentos intensos en la lucha por la punta, donde Collodoro protagonizó una atractiva definición: “Con Facundo (Cardone) nos entendemos muy bien para correr, luego él se retrasó un poco y definimos con Agustín. La verdad que son autos que no tienen kilos y en el ritmo se nota la diferencia, eso muestra el gran auto que tenemos, un gran conjunto”.

El resultado no solo significó un desahogo después de un paso complicado por San Cayetano, sino que además le permitió tomar el liderazgo del certamen y encarar el tramo final con optimismo.

“Hicimos las cosas muy bien, logramos sumar muchos puntos y quedar bien parado para las dos últimas fechas”, resumió Collodoro, que se perfila como uno de los grandes candidatos al título dentro de la competitiva Monomarca del APPS.