Valentino Spinella había concluido en la segunda colocación a solo 80 milésimas, pero se le retiró el tiempo por perjudicar en la vuelta más veloz a Stefano Isoldi.

Por su parte Gabriel Melian, se le retiró su mejor tiempo clasificatorio por exceder los límites de la pista por lo que no pudo cerrar repetir lo de los entrenamientos y quedó 38°.

En la Clase 3, Franco Fauret quedó en el 20mo lugar a un segundo de Felipe Martín, el autor de la pole provisoria.

Mañana las tres categorías tendrán una nueva tanda clasificatoria, aunque el pronóstico anuncia lluvias para lo que resta del fin de semana.

CLASIFICACIÓN CLASE 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.

1 9 CALO, FRANCISCO KA 01;17.048

2 12 GARRO, LUCAS UP 01;17.152 0.104

3 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;17.209 0.161

4 8 NAZZI, FRANCO UP 01;17.215 0.167

5 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;17.278 0.230

6 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;17.372 0.324

7 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;17.397 0.349

8 2 MELO, JOAQUIN KA 01;17.603 0.555

9 121 MAURELLI, JONAS UP 01;17.636 0.588

10 135 SALA, MARIANO UP 01;17.670 0.622

11 142 ONANDIA, FACUNDO WAY 01;17.692 0.644

12 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;17.752 0.704

13 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;17.768 0.720

14 4 COSTAMAGNA, JOSE UP 01;17.926 0.878

15 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;18.051 1,003

19 141 REY, FELIPE UP 01;18.143 1,095

38 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;19.043 1,995

47 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;26.523 9,475

