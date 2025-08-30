Complicado viernes para Spinella y Melian
Francisco Calo y el Ford Ka que prepara el Juárez Competición se adueñaron de la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada 2025. Lucas Garro y Matías Clapier terminaron como escoltas.
Valentino Spinella había concluido en la segunda colocación a solo 80 milésimas, pero se le retiró el tiempo por perjudicar en la vuelta más veloz a Stefano Isoldi.
Por su parte Gabriel Melian, se le retiró su mejor tiempo clasificatorio por exceder los límites de la pista por lo que no pudo cerrar repetir lo de los entrenamientos y quedó 38°.
En la Clase 3, Franco Fauret quedó en el 20mo lugar a un segundo de Felipe Martín, el autor de la pole provisoria.
Mañana las tres categorías tendrán una nueva tanda clasificatoria, aunque el pronóstico anuncia lluvias para lo que resta del fin de semana.
CLASIFICACIÓN CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 CALO, FRANCISCO KA 01;17.048
2 12 GARRO, LUCAS UP 01;17.152 0.104
3 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;17.209 0.161
4 8 NAZZI, FRANCO UP 01;17.215 0.167
5 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;17.278 0.230
6 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;17.372 0.324
7 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;17.397 0.349
8 2 MELO, JOAQUIN KA 01;17.603 0.555
9 121 MAURELLI, JONAS UP 01;17.636 0.588
10 135 SALA, MARIANO UP 01;17.670 0.622
11 142 ONANDIA, FACUNDO WAY 01;17.692 0.644
12 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;17.752 0.704
13 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;17.768 0.720
14 4 COSTAMAGNA, JOSE UP 01;17.926 0.878
15 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 01;18.051 1,003
19 141 REY, FELIPE UP 01;18.143 1,095
38 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;19.043 1,995
47 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;26.523 9,475