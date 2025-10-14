Cronograma para la carrera del sábado
El próximo sábado las categorías de APPS irán por una nueva fecha, la cual será especial y entregará una cantidad importantes de unidades. La actividad dará comienzo a partir de las 10 de la mañana.
El autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría volverá a tener actividad este sábado con la séptima fecha del calendario de las tres divisionales de APPS con el siguiente cronograma:
A.P.P.S.
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA 7ma fecha Olavarria Sábado 18 de Septiembre de 2025
8:00 HS: Verificación técnica y administrativa
9:45 HS: Reunión obligatoria de pilotos
10:00 HS: Pruebas libres
(Una tanda por categoría de 15 minutos cada una)
Pruebas libres clasificatorias (una tanda por categoría de 15 minutos cada una).
Orden de salida :
Copa Gol (todos juntos)
Promocional 1100
y Monomarca 1100 (2 tandas divididas por ranking de campeonato).
FINALES
Final A Copa Gol a doce (12) vueltas.
Final A Promocional a doce (12) vueltas.
Final A Monomarca a doce (12) vueltas.
Final B Copa Gol a doce (12) vueltas.
Final B Promocional a doce (12) vueltas.
Final B Monomarca a doce (12) vueltas.
Para la salida a pista los autos se engrillarán en calle de boxes