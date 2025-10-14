El autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría volverá a tener actividad este sábado con la séptima fecha del calendario de las tres divisionales de APPS con el siguiente cronograma:

A.P.P.S.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA 7ma fecha Olavarria Sábado 18 de Septiembre de 2025

8:00 HS: Verificación técnica y administrativa

9:45 HS: Reunión obligatoria de pilotos

10:00 HS: Pruebas libres

(Una tanda por categoría de 15 minutos cada una)

Pruebas libres clasificatorias (una tanda por categoría de 15 minutos cada una).

Orden de salida :

Copa Gol (todos juntos)

Promocional 1100

y Monomarca 1100 (2 tandas divididas por ranking de campeonato).

FINALES

Final A Copa Gol a doce (12) vueltas.

Final A Promocional a doce (12) vueltas.

Final A Monomarca a doce (12) vueltas.

Final B Copa Gol a doce (12) vueltas.

Final B Promocional a doce (12) vueltas.

Final B Monomarca a doce (12) vueltas.

Para la salida a pista los autos se engrillarán en calle de boxes